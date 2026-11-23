Ngày 23/11, một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành án hai năm đối với Cao Hưng Phu, một cựu quan chức cấp cao tại tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, sau khi xác định ông này phạm tội nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 193 triệu Nhân dân tệ (khoảng 28,76 triệu USD).

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây, Cao Hưng Phu – cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Chiết Giang kiêm cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh này – bị tước quyền chính trị suốt đời; tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, đồng thời thu hồi các khoản thu nhập bất chính từ hành vi nhận hối lộ.

Phán quyết nêu rõ trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2025, lợi dụng các chức vụ của mình, Cao Hưng Phu đã hỗ trợ các đơn vị và cá nhân liên quan trong các vấn đề như đấu thầu dự án, niêm yết công ty và hoạt động kinh doanh, để đổi lại khoản tiền và tài sản với tổng trị giá hơn 193 triệu NDT.

Tòa án nhấn mạnh đây là số tiền hối lộ đặc biệt lớn; khẳng định hành vi này gây ra tổn thất đặc biệt nghiêm trọng đối với lợi ích của Nhà nước và nhân dân; và cho rằng mức án tử hình là phù hợp nguyên tắc.

Tuy nhiên, phán quyết cũng cho biết sau khi bị bắt giữ, Cao Hưng Phu đã thành khẩn khai báo tội trạng, thừa nhận tội lỗi và có thái độ ăn năn hối cải.

Ngoài ra, một số hành vi nhận hối lộ mới chỉ dừng ở mức độ phạm tội chưa hoàn thành, trong khi phần lớn các khoản thu nhập bất chính đã được thu hồi.

Xét đến những tình tiết này, tòa án đã quyết định đưa ra mức án khoan hồng hơn.

Vụ án đã được xét xử công khai hôm 10/9./.

Trung Quốc tuyên án tử hình cựu quan chức nhận hối lộ hơn 65 triệu USD Trong giai đoạn 1998-2025, Vương Hội Dân, cựu Ủy viên Đảng ủy Ủy ban Giám sát quản lý Chứng khoán Trung Quốc, đã lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ tổng cộng 65,4 triệu USD.