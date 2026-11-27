Ngày 27/11, Nội các Ấn Độ đã thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp tăng 50% số ghế tại Lok Sabha (Hạ viện) cho tất cả các bang, đồng thời giành thêm ghế cho phụ nữ. Quyết định được thông qua ngay trước thềm phiên họp đặc biệt của Quốc hội, dự kiến diễn ra từ ngày 30/11–3/12.

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết cuộc họp do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì, trong đó xem xét lại dự luật sửa đổi Hiến pháp lần thứ 131 vốn bị phe đối lập ngăn cản tại Hạ viện hôm 17/4 trong phiên họp đặc biệt kéo dài 3 ngày của kỳ họp ngân sách mở rộng.

Theo quyết định vừa được thông qua, trần số ghế tại Hạ viện sẽ được nâng từ 550 lên 850 ghế, với tối đa 815 thành viên đến từ các bang và 35 thành viên từ các vùng lãnh thổ liên bang. Tỷ lệ số ghế chia cho các bang vẫn sẽ được giữ nguyên đến năm 2051.

Ngoài ra, dự luật cũng hướng đến chính sách dành 33% số ghế trong Hạ viện cho phụ nữ, được áp dụng ngay từ cuộc tổng tuyển cử năm 2029.

Theo quy định, dự luật cần được 2/3 số thành viên Hạ viện dự họp thông qua, tức cần có 352 phiếu thuận trên tổng số 543 thành viên hiện tại. Trước đó, trong cuộc họp hồi tháng Tư, dự luật chỉ nhận được 298 phiếu thuận và 230 phiếu chống, đánh dấu lần đầu tiên một sửa đổi hiến pháp do chính phủ đề xuất bị bác bỏ kể từ khi Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) lên nắm quyền vào năm 2014.

Trước đó, dư luận tại Ấn Độ đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc phân định lại ranh giới bầu cử dựa trên dữ liệu điều tra dân số năm 2011, số liệu mới nhất tính đến thời điểm này. Nếu việc phân bổ số ghế bổ sung giữa các bang được tính theo dữ liệu dân số mới, tỷ lệ đại biểu của các bang miền Nam (đóng góp khoảng 30 -31% GDP) có thể bị giảm xuống, trong khi đó các bang miền Bắc có dân số đông lại được nhiều ghế hơn.

Các bang miền Nam đã nhiều lần nhấn mạnh không nên coi dân số là tiêu chí duy nhất để điều chỉnh và bổ sung số ghế tại Hạ viện. Đây là lý do khiến Chính phủ của Thủ tướng Modi quyết định giữ nguyên tỷ lệ phân bổ số ghế cho mỗi bang và sẽ tăng đều 50% số ghế tại Hạ viện cho tất cả các bang.

Điều đáng lưu ý là liên minh NDA hiện không có đủ 2/3 số phiếu ủng hộ nên bất kỳ nỗ lực mới nào cũng sẽ phụ thuộc vào các đảng trung lập, những nghị sỹ trung dung và cả việc có bao nhiêu người dự họp./.

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