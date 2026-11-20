Ngày 20/11, đồng nội tệ của Ấn Độ đã lên mức cao nhất trong hơn 7 tháng, nhờ lực mua mạnh trên thị trường chứng khoán trong nước và dòng vốn nước ngoài đổ về sau thời gian dài bị rút ròng trước đó.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đồng rupee đã tăng thêm 50 paise, vượt mốc 93 rupee đổi 1 USD thiết lập ngày 10/4/2026. Như vậy, đồng nội tệ của Ấn Độ đã duy trì đà tăng so với USD trong một tuần liên tiếp, với mức tăng gần 1,4% so với mức đóng cửa 94,14 rupee đổi 1 USD ngày 13/11 vừa qua.

Giới phân tích ngoại hối cho rằng đồng rupee mạnh lên là nhờ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài quay lại thị trường này trong bối cảnh đồng USD suy yếu và đà tăng trưởng các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang giảm dần tại Mỹ cũng như ở các thị trường khác như Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Theo số liệu, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hơn 840 tỷ rupee (hơn 9 tỷ USD) vào thị trường chứng khoán Ấn Độ trong hơn 2 tuần qua.

Trong khi đó, chỉ số USD - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 loại tiền tệ - hiện ở mức 103,68, giảm 0,15%. Giá dầu Brent, chuẩn mực dầu mỏ toàn cầu, đang giao dịch cao hơn 0,68%, lên 92,61 USD/thùng trên thị trường tương lai. Giá vàng giao ngay giảm 9,3% so với cuối tuần trước trong khi bạc giảm hơn 15%, vàng kỳ hạn giảm gần 4% và bạc kỳ hạn giảm 5,5%.

Chính những yếu tố này đã khiến thị trường chứng khoán Ấn Độ gia tăng sức hấp dẫn trở lại trong con mắt của các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế. Cả hai chỉ số Sensex và Nifty tiếp tục tăng mạnh. Dữ liệu từ sàn giao dịch cho thấy các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII) đã mua cổ phiếu trị giá 74 tỷ rupee hôm 19/11./.

Giá gạo Ấn Độ giảm do đồng rupee mất giá kỷ lục Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm do nguồn cung dư thừa và đồng rupee mất giá kỷ lục, trong khi đó hàng nông sản trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago tăng giá mạnh do biến động giá nhiên liệu.