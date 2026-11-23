Ngày 22/11, thành phố Hyderabad, thủ phủ bang Telangana ở miền Nam Ấn Độ, đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi Cục Điều tra đặc biệt nhận được một email đe dọa tấn công khủng bố thành phố này.

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn nguồn tin sở tại cho biết Cục Điều tra đặc biệt nhận được email trên từ “các phần tử LeT," trong đó nêu rõ hai mục tiêu bị đánh bom khủng bố gồm Ga xe lửa Kachiguda và khách sạn Tourist Plaza.

Nội dung email nói rõ kế hoạch đánh bom này nhằm trả đũa quân đội Ấn Độ đã tiêu diệt Latif Bhatt và một số thân tín ở khu vực Jammu và Kashmir. Latif Bhatt là chỉ huy của tổ chức Lashkar-e-Taiba và là phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất.

Ngoài ra, email cũng đe doạ sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Hyderabad với mục tiêu sẽ khiến ít nhất 300 người thiệt mạng. Tuy nhiên, bức thư không nêu thời điểm tiến hành các vụ tấn công.

Ngay sau khi nhận được email, Cục Tình báo đặc biệt đã chỉ đạo các cơ quan an ninh thành phố tăng cường giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Hai địa điểm nêu tên trong email được tăng cường an ninh đặc biệt. Ngoài ra, các ga tàu, bến xe buýt, khách sạn, địa điểm tôn giáo, khu vực công cộng và các trụ sở cơ quan chính phủ cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, Cục Tình báo đặc biệt cũng tăng cường rà soát bom tại các địa điểm dễ bị tấn công, trong khi lực lượng an ninh được yêu cầu theo dõi sát các cá nhân, phương tiện và hành lý không có người trông coi, hay các vật dụng bị bỏ lại nơi công cộng trong tình trạng khả nghi.

Trong khi đó, tất cả các cơ quan an ninh được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan và chia sẻ thông tin để đảm bảo phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ mối đe doạ tiềm tàng nào.

Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc email đe doạ và xác định xem có thực sự liên quan tới nhóm Lashkar-e-Taiba hay không. Người dân được yêu cầu bình tĩnh, không lan truyền tin đồn và báo cáo ngay với cảnh sát nếu phát hiện có dấu hiệu khả nghi./.

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