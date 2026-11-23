Lễ hội Ẩm thực thường niên lần thứ 26 của Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đang diễn ra từ ngày 20/11 đến ngày 6/12. Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã tổ chức gian hàng giới thiệu những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam, kết hợp tham gia biểu diễn một số tiết mục văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc tại lễ hội.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Macau, với chủ đề “Thủ đô ẩm thực, nơi giao thoa giữa văn hóa Trung Hoa và phương Tây,” Lễ hội Ẩm thực 2026 do Hiệp hội Công nghiệp Macau tổ chức đã quy tụ khoảng 140 đơn vị tham gia và được chia thành một số khu vực chính như Phố Ẩm thực Trung Hoa, Phố Ẩm thực châu Á và Phố Ẩm thực Hàn Quốc-Nhật Bản.



Phát biểu khai mạc sự kiện, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Trần Trạch Vũ nhấn mạnh, ẩm thực đã trở thành nét đặc trưng độc đáo và hấp dẫn của Macau vì chúng mang trong mình di sản giao thoa văn hóa hàng trăm năm tuổi giữa phương Đông và phương Tây, đồng thời hiện đang là một trong những lĩnh vực trọng điểm được chính quyền đặc khu thúc đẩy để góp phần xây dựng Macau thành một trung tâm du lịch và giải trí đẳng cấp thế giới.

Ông Trần Trạch Vũ cho biết, sự kiện năm nay được tổ chức đồng thời với Giải đua xe công thức 1 thường niên của đặc khu cùng chuỗi sự kiện khuyến mãi tiêu dùng và giải trí cộng đồng khác nên đã tạo ra hiệu ứng cộng hưởng lớn trong việc quảng bá văn hóa, thu hút khách du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.



Khách tham quan thưởng thức món Phở của Việt Nam. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN từ Macau-Trung Quốc).

Cục trưởng Cục Du lịch Macau Maria Helena de Senna Fernandes trong nội dung phát biểu khai mạc sự kiện cũng nhấn mạnh, Lễ hội Ẩm thực sau 26 lần tổ chức đã trở thành sự kiện mang tính thương hiệu tiêu biểu trong đời sống văn hóa và xã hội sở tại.

Hoạt động này không chỉ tạo ra nền tảng quan trọng để ngành công nghiệp ẩm thực địa phương phát huy thế mạnh độc đáo của mình, mà còn giúp quảng bá và nâng cao hình ảnh quốc tế của Macau như một thành phố sáng tạo ẩm thực nổi tiếng thế giới.



Gian trưng bày của Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau nằm trong Phố ẩm thực châu Á tại lễ hội đã thu hút đông đảo khách tham quan sở tại và quốc tế đến thưởng thức các món ăn nổi tiếng, cũng như tìm hiểu về văn hóa ẩm thực độc đáo của Việt Nam. Đây là lần thứ 5 liên tiếp đại diện Việt Nam được mời và tổ chức đoàn tham gia sự kiện.



Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Dương Trung Đức cho biết, những năm gần đây hiệp hội liên tục được Ban Tổ chức lễ hội mời tham gia với tư cách là một trong những đối tác quan trọng của sự kiện.

Ngoài việc tổ chức gian giới thiệu món ăn và văn hóa ẩm thực của Việt Nam, hiệp hội còn tổ chức biểu diễn một số tiết mục văn nghệ truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc tại sân khấu trung tâm với thời lượng khoảng 60 phút, qua đó thúc đẩy quảng bá sâu rộng hơn văn hóa Việt Nam tới bạn bè sở tại và quốc tế.



Với nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian vừa qua, cộng đồng người Việt Nam tại Macau đã khẳng định được vai trò của một tập thể đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái và trở thành cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.

Việt Nam tham dự Lễ hội giao lưu văn hóa châu Á tại Hong Kong (Trung Quốc) Lễ hội giao lưu văn hóa châu Á năm 2026 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) khai mạc ngày 22/11, qua đó, thúc đẩy giao lưu, giới thiệu và quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.