Trong khuôn khổ Lễ hội Giao lưu Văn hóa châu Á mở rộng 2026 (Asia+ Festival 2026), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) phối hợp cùng Hiệp hội người Việt Nam tại Hong Kong đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nghệ thuật và quảng bá ẩm thực đặc sắc tại lễ hội đường phố ngoài trời “Sắc màu Văn hóa các dân tộc châu Á+” (Asian Ethnic Cultural Performances+), thu hút sự quan tâm lớn của công chúng sở tại và bạn bè quốc tế.



Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sự kiện diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Hong Kong (khu vực gần Tháp Đồng hồ, Tsim Sha Tsui, Cửu Long) với chủ đề “Phúc lành nở rộ.”

Quy tụ đại diện đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, ngày hội tôn vinh tinh thần đoàn kết thông qua các nghi lễ truyền thống và kết nối cảm xúc qua nghệ thuật trình diễn, tạo nên bức tranh giao thoa văn hóa rực rỡ và đa bản sắc.



Tại không gian văn hóa Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán cùng đại diện cộng đồng người Việt đã tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo và giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực truyền thống.

Trao đổi về sự góp mặt của Việt Nam tại lễ hội năm nay, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, cho biết Asia+ Festival 2026 là hoạt động thường niên quy mô do các cơ quan văn hóa của Hong Kong tổ chức, quy tụ những tiết mục nghệ thuật trình diễn đặc sắc nhất với chuỗi sự kiện đa dạng từ hàn lâm đến đại chúng, từ trong nhà hát tới không gian ngoài trời.

Năm nay, Việt Nam tham gia với hai điểm nhấn nghệ thuật chính là vở xiếc tre đương đại Teh Dar của đoàn nghệ thuật Lune Production và các tiết mục múa hát do chính cộng đồng người Việt tại Hong Kong tập luyện, biểu diễn.



Cũng theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, đặc biệt tại gian hàng của Việt Nam trong ngày khai mạc lễ hội đường phố, Tổng Lãnh sự quán đã giới thiệu món Phở - nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam - thông qua việc trình chiếu video hướng dẫn chế biến bữa sáng từ phở ăn liền Đệ Nhất trên kênh YouTube của nữ diễn viên, luật sư và nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng tại Hong Kong, Ông Tĩnh Tinh (Mary Jean Reimer).

Bà Lê Đức Hạnh bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới nhà sáng tạo nội dung Ông Tĩnh Tinh đã cho phép Tổng Lãnh sự quán sử dụng video mang tựa đề “Người Hong Kong thích ăn phở Việt Nam như thế nào?” cho hoạt động quảng bá lần này.

Màn biểu diễn của các em nhỏ thuộc Cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh: Xuân Vịnh/Hong Kong (Trung Quốc))

Với sự đồng hành của doanh nghiệp Acecook, Tổng Lãnh sự quán đã trao tặng những người tham dự lễ hội các gói phở ăn liền Đệ Nhất để công chúng sở tại có thể trực tiếp trải nghiệm hương vị Việt tại nhà.



Đánh giá về gian hàng của Việt Nam, chị Marites Serafico, một khách tham quan tại sự kiện bày tỏ ấn tượng trước không khí sôi động của ngày hội mang tầm vóc quốc tế này. Chị cho rằng các sản phẩm của Việt Nam rất độc đáo và thu hút đông đảo công chúng đến tìm hiểu, đồng thời hào hứng lưu lại những bức ảnh kỷ niệm bên cạnh các cô gái Việt Nam trong trang phục truyền thống.



Bên cạnh tà áo dài và chiếc nón lá quen thuộc, cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong năm nay còn mang đến một luồng gió mới đầy sôi động qua màn trình diễn của nhóm múa cộng đồng "Ruby's Dance Crew."



Theo chị Đỗ Tú Quỳnh, người sáng lập và phụ trách nhóm múa, nếu bạn bè quốc tế vốn quen thuộc với hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, thì thông qua thế hệ người Việt trẻ tại Hong Kong năm nay, nhóm mong muốn truyền tải một nhịp đập hoàn toàn mới: tươi trẻ, hiện đại, hội nhập và tràn đầy sức sống. Chị nhấn mạnh khái niệm “Made in Vietnam” hiện nay không chỉ dừng lại ở một nhãn mác mà đã trở thành chất riêng cùng tinh thần dám bứt phá; từ sáng tạo nghệ thuật, thiết kế thủ công đến nhịp sống đô thị, bản sắc Việt đang hòa vào dòng chảy toàn cầu một cách tự tin, vừa trân trọng cội nguồn vừa không ngừng kiến tạo những giá trị mới mẻ.



Để có được màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu lớn, các thành viên nhí và thanh thiếu niên của nhóm đã trải qua quá trình tập luyện công phu. Em Quách Gia Nhi (Angel Kwok), trưởng nhóm múa xúc động chia sẻ rằng cả nhóm đã dành khoảng một năm rưỡi để chuẩn bị cho tiết mục này, đồng thời bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi chứng kiến các thành viên nhí cùng nhau hợp lực xếp thành dòng chữ “Made in Vietnam” ngay giữa quảng trường.



Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa và hơi thở thời đại đã chinh phục đông đảo khán giả địa phương. Chị Pace Lo, một người dân Hong Kong thường xuyên tham dự lễ hội qua các năm, cho biết bản thân đặc biệt yêu thích các tiết mục của Việt Nam. Theo nhận xét của chị, bên cạnh những nét văn hóa truyền thống đặc trưng như áo dài và nón lá, màn trình diễn năm nay còn mang đến một khía cạnh đầy thanh xuân và nhiệt huyết, qua đó phản ánh diện mạo mới trẻ trung, năng động của đất nước và con người Việt Nam.



Lễ hội giao lưu văn hóa châu Á mở rộng do Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hong Kong chủ trì và Cơ quan Dịch vụ Giải trí và Văn hóa (LCSD) tổ chức thường niên từ tháng 9 đến tháng 11. Ra mắt lần đầu vào năm 2023 và năm nay bước sang mùa tổ chức thứ tư với chủ đề “Tái hiện Truyền thống” (Traditions Recast), sự kiện quy tụ các nghệ sỹ từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 100 buổi biểu diễn.



Không chỉ mang đến cho khán giả địa phương và du khách quốc tế những trải nghiệm nghệ thuật phong phú, lễ hội còn tiếp tục khẳng định vị thế chiến lược của Hong Kong như một trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế sôi động, nơi giao thoa hài hòa giữa hai nền văn hóa Đông-Tây./.

Khát vọng đóng góp của tri thức trẻ Việt Nam tại Hong Kong Du học sinh Việt Nam tại Hong Kong không chỉ khẳng định bản thân bằng những thành tích học tập mà còn mong muốn đưa kiến thức và kinh nghiệm quốc tế đóng góp cho sự phát triển của quê hương.