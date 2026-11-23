Ngày 22/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã trang trọng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại thủ đô Kuala Lumpur, thu hút sự tham dự đông đảo của các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, bạn bè địa phương và quốc tế cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Việt Nam tổ chức mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày lễ được ấn định chính thức vào 24/11 hằng năm.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam thể hiện sự tôn vinh sâu sắc đối với di sản văn hóa phong phú, khẳng định vai trò cốt lõi của văn hóa trong bản sắc dân tộc. Bản sắc đó được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, mang dấu ấn độc đáo từ truyền thống, nghệ thuật, ẩm thực cho đến lối sống của 54 dân tộc anh em.

Đại sứ cũng tôn vinh văn hóa Việt Nam trong đại gia đình văn hóa ASEAN, nơi các quốc gia cùng chia sẻ tinh thần hữu nghị, đa dạng và thống nhất.

Với triết lý "con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày," Đại sứ quán đã chọn ẩm thực làm cầu nối ngoại giao văn hóa. Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động trải nghiệm món nem truyền thống Việt Nam, nơi các đại biểu quốc tế được xem trình diễn và tự tay thực hiện các công đoạn cuộn nem. Các gian hàng ẩm thực còn giới thiệu nhiều món ăn nổi tiếng như phở bò, bánh mì và cà phê Việt Nam.

Chị Lưu Thu Trang, đại diện gian hàng ẩm thực Saigon Station, bày tỏ niềm tự hào khi mang ẩm thực dân tộc đến ngày hội, khẳng định đây là cách quảng bá văn hóa tự nhiên nhất giúp bạn bè quốc tế khám phá thói quen và lối sống của người Việt.

Hoạt động trải nghiệm ẩm thực đã tạo nên ấn tượng sâu sắc đối với đại biểu ngoại giao các nước. Đại sứ Áo tại Malaysia, ông Gerhard Eisl, bày tỏ sự thích thú trước ẩm thực đặc sắc và sự thân thiện của con người Việt Nam.

Bạn bè quốc tế thưởng thức và rất khen ngợi phở Việt Nam. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Ông Gerhard Eisl chia sẻ việc tự tay làm món nem cuốn dù là một thử thách nhưng mang lại niềm vui lớn, và trải nghiệm thêm hoàn hảo khi được thưởng thức tách cà phê Việt Nam đậm đà.

Bên cạnh đó, Đại sứ Brunei tại Malaysia, ông Abdu'r Rahmani, cùng phu nhân đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng tới Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt. Ông Abdu'r Rahmani khen ngợi sự kiện đã thể hiện trọn vẹn sự phong phú của văn hóa Việt Nam, từ các tiết mục múa hát cho đến trải nghiệm cuốn nem và thưởng thức càphê.

Chương trình văn nghệ cộng đồng diễn ra ngay sau phần phát biểu khai mạc cũng mang đến không khí sôi động, ấm áp tình quê hương. Tiết mục điểm nhấn là liên khúc "Cội nguồn yêu thương" do các em thiếu nhi thuộc Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia biểu diễn.

Chị Nguyễn Thụy Thiên Hương, giảng viên môn tiếng Việt tại trường Đại học Malaya, chia sẻ niềm tự hào khi đồng hành cùng các học sinh tại sự kiện lần đầu tiên được tổ chức.

Chị Thiên Hương khẳng định đây không chỉ là cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, mà còn có ý nghĩa thiết thực giúp thế hệ thứ hai người Việt nâng cao ý thức gìn giữ tiếng mẹ đẻ, nhận được sự tán thưởng nhiệt tình từ quan khách.

Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga (giữa, áo dài) và khách mời tại sự kiện. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 tại Kuala Lumpur đã để lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Sự kiện góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng xa xứ, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa Việt Nam với Malaysia cũng như các quốc gia ASEAN./.

Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Sức mạnh gắn kết và bản sắc văn hóa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Seoul khép lại trong niềm hân hoan, để lại dư âm sâu sắc và thông điệp ý nghĩa.