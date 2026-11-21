Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 21/11, trong tiết trời se lạnh đầu đông, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình, đại diện các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, các hội đoàn cùng gần 200 đại diện tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp xứ sở Kim Chi.



Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường sự gắn bó giữa các tầng lớp kiều bào, đồng thời tạo không gian giao lưu, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.



Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhấn mạnh, đối với những người con sống xa Tổ quốc, văn hóa mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó không chỉ là ngôn ngữ, phong tục hay các giá trị truyền thống, mà còn là sợi dây thiêng liêng kết nối mỗi cá nhân với gia đình, quê hương và cội nguồn.



Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các hội đoàn của Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Nhìn nhận về sự phát triển của cộng đồng, Đại sứ cho rằng trong bối cảnh người Việt tại Hàn Quốc ngày càng đông đảo và đa dạng, sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở số lượng mà quan trọng hơn là tinh thần đoàn kết, khả năng tương trợ và uy tín mà mỗi người Việt tạo dựng trong lòng xã hội sở tại.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng người lao động, doanh nhân, trí thức, lưu học sinh cùng các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn đối với sự phát triển của nước bạn cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Đặc biệt, Đại sứ lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì tiếng Việt và truyền dạy bản sắc cho thế hệ trẻ sinh ra, lớn lên tại Hàn Quốc.

Đại sứ nhấn mạnh giữ gìn bản sắc không có nghĩa là khép mình, mà chính là nền tảng vững chắc để mỗi người tự tin hội nhập và đóng góp tích cực hơn cho xã hội.



Chia sẻ tại ngày hội, ông Đào Tuấn Hùng - Chủ tịch Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - bày tỏ niềm tự hào trước sự lớn mạnh của cộng đồng hơn 372.000 kiều bào tại Hàn Quốc, hiện là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại đây.

Ông cho biết trong năm 2026, dưới sự đồng hành của Đại sứ quán, mạng lưới hội đoàn tiếp tục mở rộng với nhiều chi hội địa phương mới được kết nạp; các phong trào dạy tiếng Việt, hoạt động văn hóa thể thao và hướng về biển đảo Trường Sa, đồng bào trong nước luôn diễn ra sôi nổi.

Hướng tới năm 2027, Tổng Hội cam kết tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chăm lo thiết thực hơn cho đời sống vật chất, tinh thần của bà con và làm cầu nối vun đắp cho mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.



Cũng tại buổi lễ, ông Lý Huân (Lee Hoon) - Chủ tịch Hội Dòng họ Lý Hoa Sơn Hàn Quốc - đã có những chia sẻ xúc động về mối lương duyên lịch sử kéo dài hơn 8 thế kỷ kể từ khi Hoàng tử Lý Long Tường đặt chân đến bán đảo Triều Tiên.

Ông gửi lời cảm ơn chân thành tới bà con kiều bào, các gia đình nhập cư, du học sinh và người lao động Việt Nam đã nhiệt tình tham dự Sự kiện Giao lưu Toàn cầu Hàn Quốc - Việt Nam kỷ niệm 800 năm Hoàng tử Lý Long Tường định cư tại Bonghwa vào tháng 10 vừa qua.

Ông Lý Huân khẳng định Hội Dòng họ Lý Hoa Sơn sẽ tiếp tục chung tay cùng cộng đồng người Việt trong các hoạt động giao lưu nhân dân, thắt chặt tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc qua từng thế hệ.



Điểm nhấn rực rỡ của ngày hội là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Sắc màu quê hương" do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thực hiện.

Chương trình đã đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm tự hào dân tộc hào sảng qua các tiết mục hát múa "Tinh hoa Việt Nam", "Đường chúng ta đi", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Một vòng Việt Nam", "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai", đến những giai điệu đậm đà bản sắc vùng miền như "Hà Tĩnh quê ơi", "Chiếc khăn piêu", "Hầu xá thượng - Cô đôi thượng ngàn" hay tiết mục múa "Vũ điệu chim công", hát múa "Sen."



Đặc biệt, giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Hạnh qua ca khúc "Trở về dòng sông tuổi thơ" cùng bản song ca "Hello Việt Nam" đã khiến nhiều kiều bào không giấu được sự xúc động.

Bên cạnh đó, những giai điệu quen thuộc của nước bạn như "Arirang" và "Cô gái trên dòng sông Soyang" được các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện đầy tinh tế đã tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa gần gũi, nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ toàn thể đại biểu và khách mời.



Sau những phút giây trang trọng và thăng hoa cùng nghệ thuật, các đại biểu từ Đại sứ quán, đại diện các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, các hiệp hội cùng đông đảo bà con kiều bào đã có khoảng thời gian giao lưu thân mật, cởi mở.



Không khí ngày hội càng thêm đầm ấm khi mọi người cùng quây quần thưởng thức không gian ẩm thực mang đậm hương vị quê nhà. Những món ăn truyền thống bình dị nhưng thân thương như bún chả, bánh cuốn, bánh mì, xôi... đã làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ, đồng thời giới thiệu nét tinh tế của ẩm thực Việt tới những người bạn Hàn Quốc tham dự.



Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Seoul khép lại trong niềm hân hoan, để lại dư âm sâu sắc và thông điệp ý nghĩa: tình đoàn kết bắt đầu từ sự quan tâm, sẻ chia chân thành giữa mỗi người với nhau, và văn hóa Việt Nam sẽ luôn trường tồn khi được gìn giữ từ chính mỗi gia đình Việt nơi phương xa./.

Thế hệ trẻ vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Ông Jang Ho Ik, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt 24 năm hình thành và phát triển, hội luôn tự hào là nhịp cầu tiên phong trong giao lưu nhân dân giữa hai nước.