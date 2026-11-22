Khai mạc ngày 21/11 tại Cộng hòa Séc, Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026 quy tụ hơn 40 gian hàng của các cơ quan ngoại giao, tạo không gian giao lưu, quảng bá văn hóa các nước và gây quỹ hỗ trợ trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn tại nước sở tại.



Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tham gia sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Tamda Group giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, góp phần quảng bá văn hóa và lan tỏa tinh thần nhân ái của cộng đồng người Việt tại Séc.

Được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao tại Séc, hội chợ là hoạt động thiện nguyện thường niên, thu hút đông đảo cơ quan ngoại giao và người dân địa phương.

Các gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm thủ công và nét văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia, mang đến cơ hội tìm hiểu sự đa dạng văn hóa trong không khí lễ hội cuối năm.



Gian hàng Việt Nam giới thiệu các món ăn truyền thống như nem rán cùng nhiều sản phẩm thực phẩm, lụa, thổ cẩm và hàng thủ công mỹ nghệ. Sự kết hợp giữa ẩm thực và các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc đã thu hút sự quan tâm của khách tham quan, góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.



Khách hàng mua đồ lưu niệm tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam cho biết Việt Nam đã tham gia hội chợ trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là dịp quảng bá văn hóa, ẩm thực và sản phẩm Việt Nam mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt đối với nước sở tại.

Theo Đại sứ, cộng đồng người Việt tại Séc luôn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người dân địa phương khi gặp khó khăn. Trong đại dịch COVID-19, bà con đã may và trao tặng khoảng 3 triệu khẩu trang.

Sau đợt lũ lụt cuối năm 2024, cộng đồng tiếp tục quyên góp, vận chuyển hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, không phân biệt nguồn gốc hay dân tộc.

Những hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và mong muốn đóng góp tích cực cho xã hội sở tại, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Đại sứ Philippines tại Séc Eduardo Martin R. Meñez cho biết hội chợ Giáng sinh do Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao tổ chức đã trở thành hoạt động truyền thống, quy tụ các đại sứ quán cùng giới thiệu văn hóa và sản phẩm đặc trưng của mỗi quốc gia.

Theo Đại sứ Eduardo Martin R. Meñez, sự kiện là dịp để người dân Séc khám phá những cách thức đón Giáng sinh khác nhau trên thế giới, tìm hiểu phong tục truyền thống và lựa chọn những món quà ý nghĩa dành tặng gia đình, bạn bè. Philippines luôn vui mừng tham gia hoạt động thường niên này, qua đó góp phần tăng cường giao lưu và hiểu biết giữa các cộng đồng.



Trong khi đó, ông Saifik Affandie Razali Bujang, đại diện Đại sứ quán Malaysia tại Séc, cho rằng hội chợ không chỉ mang ý nghĩa chào đón Giáng sinh mà còn khơi dậy tinh thần quan tâm, sẻ chia trong xã hội.

Việc trao tặng quà và cùng tham gia các hoạt động cộng đồng là cách để mọi người thể hiện sự trân trọng, gắn kết và xích lại gần nhau hơn, nhất là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại đôi khi khiến con người ít quan tâm đến những người xung quanh.



Theo ban tổ chức, nguồn thu từ hội chợ dự kiến được sử dụng để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ mồ côi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Séc. Thành lập năm 1997, Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao tại Séc đã vận động, quyên góp hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện trong nước.

Hội chợ không chỉ là dịp quảng bá bản sắc văn hóa các quốc gia mà còn góp phần kết nối cộng đồng ngoại giao với người dân sở tại thông qua các hoạt động nhân đạo. Sự tham gia của Việt Nam tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những đóng góp thiết thực của cộng đồng người Việt đối với xã hội Séc./.

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