Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chiều tối 21/11 (giờ địa phương), Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đã tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với sự tham dự của đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam, các hội đoàn, tổ chức văn hóa cùng đông đảo bà con người Việt tại Pháp và châu Âu.

Sự kiện nhằm mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường gắn kết cộng đồng và thúc đẩy việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc trong thế hệ trẻ.

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh và Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol, cùng đại diện các cơ quan Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trịnh Đức Hải nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Pháp trong công cuộc gìn giữ bản sắc dân tộc và thúc đẩy giao lưu Việt-Pháp.

Đại sứ đặc biệt lưu ý việc bảo tồn tiếng Việt, truyền dạy các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, coi đây là cầu nối giữa các thế hệ với gia đình, quê hương và cội nguồn. Đại sứ mong muốn Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, đồng thời là cầu nối quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ông Đinh Ngọc Đức (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen tri ân đội ngũ tình nguyện viên trong các hoạt động hội đoàn tại Pháp. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Về phần mình, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức khẳng định tiếng Việt có ý nghĩa quan trọng trong lưu giữ lịch sử, văn hóa và tình cảm quê hương. Việc dạy và học tiếng Việt ở nước ngoài cần sự chung tay lâu dài của các cơ quan, hội đoàn và gia đình, đồng thời tạo dựng môi trường học tập gần gũi để trẻ em thêm yêu tiếng mẹ đẻ và tự hào về nguồn gốc Việt Nam.

Trong gần một năm qua, Trung tâm đã phối hợp với nhiều cơ quan, hội đoàn và cá nhân tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần kết nối cộng đồng và giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Pháp.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Đinh Ngọc Đức bày tỏ niềm vui và xúc động khi lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức. Ông Đức chia sẻ: “Sự kiện đã tạo cơ hội để người Việt trong và ngoài nước cùng gặp gỡ, tôn vinh những giá trị văn hóa chung. Sự kiện không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt Nam, không chỉ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài mà cả với bạn bè quốc tế.”

Cảm nhận về ý nghĩa của chương trình, chị Nguyễn Quỳnh Mai, một người Việt sinh sống tại Pháp, cho biết chị rất xúc động khi lần đầu tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Cùng các em nhỏ chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, chị nhận thấy các cháu hào hứng khi được thể hiện những hiểu biết về văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Theo chị Mai, những hoạt động như vậy tạo không gian để cộng đồng gặp gỡ, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về văn hóa và nguồn cội của mình.

Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol trao giải thưởng Bảng Châu Âu cho các bạn nhỏ. (Ảnh: Đào Dũng/TTXVN)

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con,” do Trung tâm phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt (AssoVie Vietnam) tổ chức, thu hút 25 bài dự thi của các em nhỏ đến từ Pháp, Hà Lan, Đan Mạch và Cộng hòa Séc.

Thông qua những câu chuyện và bài viết bằng tiếng Việt, các em chia sẻ tình cảm với gia đình, quê hương và văn hóa dân tộc. Ba giải Nhất lần lượt thuộc về Mai Vân Thảo Vy Émilie (Pháp) ở hạng mục Bình chọn Cộng đồng, Tijn Konings Lê (Hà Lan) ở Bảng châu Âu và Daisy Phạm Nguyễn Khánh An (Pháp) ở Bảng Việt Nam.

Chia sẻ sau khi nhận giải, em Mai Vân Thảo Vy Émilie xúc động bày tỏ: “Qua cuộc thi này, con mong ngày càng có nhiều bạn nhỏ biết nói, hiểu và sử dụng tiếng Việt, qua đó thêm yêu và tự hào về đất nước Việt Nam.”

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cũng tri ân đội ngũ tình nguyện viên và vinh danh 13 cá nhân, 6 tập thể có đóng góp tích cực cho cộng đồng trong các lĩnh vực giảng dạy tiếng Việt, văn hóa, nghệ thuật, võ thuật và hoạt động hội đoàn.

Các tập thể được ghi nhận gồm Hội Người Việt Nam tại Pháp, Liên đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo Pháp, Hợp ca Quê Hương, tập thể Cánh Diều, Hiệp hội Art Space và Chợ Việt-Pháp.

Chương trình khép lại với các tiết mục ca múa nhạc do nghệ sỹ và thiếu nhi biểu diễn, trong đó có các ca khúc “Ca ngợi Tổ quốc,” “Thương ca tiếng Việt,” “Em là mầm non của Đảng,” “Em đưa cơm cho mẹ đi cày” và điệu múa “Mùa xuân trên bản.”

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Pháp không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị truyền thống, mà còn góp phần củng cố sự gắn kết trong cộng đồng người Việt, khơi dậy tình yêu tiếng mẹ đẻ và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc ở thế hệ trẻ. Đây cũng là hoạt động thiết thực thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Pháp./.

Pháp: Chung tay gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng kiều bào Hàng trăm giáo viên, nhà nghiên cứu và cộng đồng Việt tại Pháp tham gia Diễn đàn “Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài" tại Pháp nhằm nâng cao công tác giảng dạy và bảo tồn tiếng Việt.