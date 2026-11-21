Giữa nhịp sống sôi động và đa sắc tộc của Malaysia, cộng đồng người Việt vẫn bền bỉ giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc, thậm chí đưa chính bản sắc Việt thành nhịp cầu kết nối, sức mạnh mềm và giá trị kinh tế.

Đây là góc nhìn mà bà Nguyễn Thị Thanh Vân- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia (VMBIZ) - chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur về cách kiều bào giữ hồn cốt dân tộc và đồng hành cùng đất nước vươn tầm thế giới.

Với cộng đồng người Việt tại Malaysia, theo bà Nguyễn Thị Thanh Vân, sức mạnh gắn kết lớn nhất bắt nguồn từ những giá trị mộc mạc nhưng thiêng liêng: gia đình, cội nguồn và tình người Việt. Dù cách xa quê hương, trong mỗi nếp nhà người Việt nơi đây, tiếng Việt vẫn được nâng niu qua từng câu chuyện hàng ngày.

Những dịp Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, hay Tết Trung thu, nếp thờ cúng tổ tiên vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như một lời nhắc nhở về nguồn cội. Đặc biệt, tinh thần "lá lành đùm lá rách" luôn là điểm tựa ấm áp, giúp cộng đồng đồng lòng vượt qua mọi thử thách nơi đất khách.

Nếu gia đình là bến đỗ giữ gìn bản sắc bên trong, thì ẩm thực chính là "ngôn ngữ" chạm đến trái tim bạn bè quốc tế nhanh nhất. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân chia sẻ đầy tự hào rằng đôi khi không cần những lời giới thiệu hoa mỹ, chỉ một bát phở nóng hổi, một ổ bánh mì hay một đĩa nem rán vàng ươm cũng đủ để người dân Malaysia và du khách quốc tế cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế, ấm áp và chiều sâu văn hóa Việt. Bà khẳng định: "Ẩm thực là cách nhanh nhất để người ta yêu Việt Nam, trước khi kịp hiểu hết về Việt Nam."

Trong dòng chảy hội nhập, cộng đồng kiều bào không chỉ quảng bá hình ảnh đất nước qua những lễ hội hay sự kiện lớn, mà chính đời sống thường nhật của họ là sự phản ánh chân thực nhất, thông qua các món ăn, lối sống, cách ứng xử và văn hóa doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân cho rằng kiều bào chính là “đại sứ” văn hóa sống động nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Tại Malaysia, mỗi lần tà áo dài Việt Nam xuất hiện đều thu hút ánh nhìn trầm trồ, sự yêu mến đặc biệt từ bạn bè địa phương và mong muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam. Chiếc áo dài vượt ra khỏi giới hạn của một bộ trang phục, trở thành thông điệp sống động về vẻ đẹp, sự duyên dáng và bản sắc của con người Việt Nam.

Để sức mạnh mềm ấy lan tỏa mạnh mẽ và nâng cao vị thế quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia kỳ vọng vào sự cộng hưởng chặt chẽ hơn giữa trong và ngoài nước, như thiết lập đầu mối kết nối thường xuyên giữa kiều bào với các cơ quan đại diện Việt Nam và doanh nghiệp nội địa; trân trọng nguồn lực tri thức, kinh nghiệm thị trường của kiều bào ngang hàng với nguồn lực tài chính; và cùng nhau tạo ra những sản phẩm chung mang thương hiệu Việt chinh phục thị trường toàn cầu.

Với kinh nghiệm sống và làm việc nhiều năm tại Malaysia, bà Nguyễn Thị Thanh Vân nhận ra một bài học đắt giá từ nước bạn, đó là nghệ thuật biến di sản thành những sản phẩm "sống được."

Từ vải truyền thống Batik, món ăn quốc dân Nasi Lemak cho đến nét văn hóa đa sắc tộc, tất cả đều được người Malaysia khéo léo đưa vào du lịch, trung tâm thương mại, quà tặng và lễ hội. Nhờ đó, văn hóa tạo ra giá trị kinh tế, và chính nguồn lực kinh tế ấy lại quay trở về nuôi dưỡng, bảo tồn di sản.

Theo bà, Việt Nam sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ và giàu chiều sâu, nhưng cần chuyển hóa các giá trị truyền thống thành những sản phẩm có sức cạnh tranh cao: từ ẩm thực Việt chuẩn vị nhưng đáp ứng khắt khe tiêu chuẩn Halal để mở cánh cửa vào thị trường Hồi giáo rộng lớn, cho đến áo dài, tơ lụa, gốm sứ và thủ công mỹ nghệ được thổi hồn thiết kế hiện đại, có câu chuyện và thương hiệu bài bản.

Bày tỏ mong muốn có một cơ chế hỗ trợ để kiều bào hợp tác hiệu quả hơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia nhấn mạnh: "Kiều bào không thiếu tâm huyết, nhưng đang thiếu một cơ chế phối hợp thực chất."

Bà kiến nghị 4 cơ chế hợp tác cụ thể bao gồm: công nhận các hiệp hội kiều bào như VMBIZ là đối tác chính thức trong xúc tiến văn hóa-thương mại; thiết lập đầu mối thông tin minh bạch về chính sách, tiêu chuẩn Halal, quy định nhập khẩu và thúc đẩy các chương trình B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) thực chất; triển khai cơ chế đồng sáng tạo sản phẩm giữa năng lực sản xuất trong nước và sự am hiểu thị trường quốc tế của kiều bào; và xây dựng cơ chế hỗ trợ thiết thực về thủ tục, bảo hộ thương hiệu và kinh phí cho các dự án văn hóa, ẩm thực, áo dài.

Theo đại diện hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia, khi có hành lang rõ ràng, cộng đồng kiều bào sẽ không chỉ là người quảng bá văn hóa, mà sẽ trở thành lực lượng tiên phong, cùng chung tay với trong nước tạo ra những sản phẩm mang bản sắc Việt, đạt chuẩn quốc tế, và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước./.

Ngày Văn hoá Việt Nam 2026: Sức mạnh kết nối và những đồng điệu văn hóa Việt-Ấn Giáo sư Ấn Độ cho rằng, với những giá trị lịch sử, văn hóa và văn minh đặc sắc, Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn và sức mạnh mềm trên trường quốc tế.