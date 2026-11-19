Ninh Bình được xem là cái nôi lịch sử và văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, từng là kinh đô Hoa Lư (968-1010) và gắn liền với sự phát tích của nhiều triều đại lớn như Đinh, Tiền Lê, Lý và Trần. Hướng tới chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đang tích cực triển khai các công việc chuẩn bị, khẩn trương hoàn thiện nội dung, thiết kế và không gian trưng bày, sẵn sàng tổ chức trưng bày Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình, lần thứ I năm 2026.

Với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc và trách nhiệm, các phòng chuyên môn thuộc Bảo tàng đang tập trung thực hiện những phần việc theo kế hoạch. Công tác lựa chọn, kiểm kê, rà soát hiện vật; biên tập nội dung giới thiệu; thiết kế, thi công hệ thống bục, tủ trưng bày; lắp đặt ánh sáng, pano, bảng giới thiệu và sắp đặt hiện vật được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu về khoa học, mỹ thuật và an toàn hiện vật.

Mỗi công đoạn đều được chú trọng nhằm tạo nên một không gian trưng bày trang trọng, hấp dẫn, giúp công chúng tiếp cận và khám phá các giá trị di sản một cách trực quan, sinh động.

Trưng bày có chủ đề Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026, giới thiệu những bộ sưu tập hiện vật, cổ vật tiêu biểu đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh. Nội dung tập trung phản ánh tiến trình lịch sử, văn hóa của vùng đất Ninh Bình qua các thời kỳ, từ văn hóa Hòa Bình, văn hóa Đông Sơn đến các triều đại Đinh-Tiền Lê, Lý-Trần, Lê-Mạc và Nguyễn.

Thông qua hệ thống hiện vật phong phú như công cụ lao động bằng đồng, trống đồng, thạp đồng, vũ khí, đồ trang sức, vật liệu kiến trúc, gốm men và các tác phẩm chạm khắc, đặc biệt là các Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình; trưng bày góp phần tái hiện đời sống vật chất, tinh thần, tín ngưỡng cũng như trình độ kỹ thuật, nghệ thuật của cư dân qua các giai đoạn lịch sử.

Mỗi hiện vật không chỉ mang giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ mà còn là những chứng tích vật chất quý giá, góp phần làm sáng tỏ truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của vùng đất Cố đô Hoa Lư-Ninh Bình.

Bên cạnh không gian trưng bày cổ vật trong nhà, chương trình còn tổ chức các hoạt động trưng bày ngoài trời với nhiều nội dung phong phú, gồm: trưng bày chuyên đề “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị,” nhân dịp kỷ niệm 10 năm Di sản được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (01/12/2016-01/12/2026); triển lãm ảnh về di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Ninh Bình và giới thiệu các gian hàng đồ xưa, sản phẩm, hiện vật phù hợp với chủ đề.

Thông qua hoạt động trưng bày, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình mong muốn giới thiệu rộng rãi đến công chúng những sưu tập cổ vật có giá trị, góp phần tôn vinh, quảng bá các di sản văn hóa đặc sắc của địa phương; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các bảo tàng, ban quản lý di tích, các chuyên gia và nhà sưu tập trong công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị di vật, cổ vật.

Trưng bày Cổ vật tiêu biểu tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 10h00 ngày 21/11/2026 (thứ Bảy) tại Bảo tàng tỉnh Ninh Bình, cơ sở 1 (đường Lê Đại Hành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và phục vụ khách tham quan đến hết ngày 15/12/2026.

Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã sẵn sàng cho một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, lan tỏa tình yêu lịch sử và niềm tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương Ninh Bình./.

Ninh Bình lan tỏa giá trị di sản qua chuỗi hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh di sản, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết và khuyến khích người dân tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.