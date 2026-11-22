Tối 21/11, tại Thư viện Trung tâm Kensington giữa lòng London, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Trong khán phòng ấm áp ánh đèn, những người con đất Việt thuộc nhiều thế hệ đã cùng tề tựu, chung một tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc nơi xa xứ.



Theo phóng viên TTXVN tại London, Thư viện Trung tâm Kensington - một thư viện công cộng của khu Hoàng gia Kensington và Chelsea, vốn gắn với tri thức và sự cởi mở - tối 21/11 đã trở thành mái nhà chung cho một buổi sum vầy của người Việt. Ở đó, quê hương hiện diện trong từng ánh mắt, từng câu chuyện.



Điểm nhấn của chương trình là buổi chiếu bộ phim Song Lang của đạo diễn Leon Lê - một tác phẩm đưa người xem trở về với không gian của nghệ thuật cải lương. Cải lương, loại hình sân khấu truyền thống hình thành ở Nam Bộ từ đầu thế kỷ XX, là món ăn tinh thần của bao thế hệ người Việt, với những bài vọng cổ mà mỗi khi cất lên là gọi về cả một miền ký ức.

Nhân ngày hội, Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Đỗ Minh Hùng chia sẻ điều cơ quan đại diện muốn gửi gắm tới cộng đồng: "Thông điệp chính là gắn kết cộng đồng, lan tỏa bản sắc… cùng chung tay giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc."



Với người Việt xa xứ, văn hóa là phần cốt lõi làm nên "căn cước" của mỗi con người. Năm tháng nơi xứ người có thể làm đổi thay nhiều thứ, nhưng có những điều vẫn vẹn nguyên trong tim mỗi người Việt: nỗi rưng rưng khi nghe một bài vọng cổ, niềm xúc động khi bắt gặp hương phở quen thuộc, niềm tự hào thầm lặng mỗi khi nhắc đến hai tiếng Việt Nam.

Bản sắc ấy không phải hành trang người ta mang theo một lần, mà là ngọn lửa phải gìn giữ mỗi ngày và trao lại cho con cháu. Ở thế hệ trẻ, ngọn lửa ấy vẫn cháy, như tâm sự của Huy Anh, một du học sinh, khi những thanh âm quen thuộc vang lên: "Lòng em rất bồi hồi khi được nghe lại những câu vọng cổ ngay tại chính London."



Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được tổ chức sau khi chính thức được xác lập trong năm nay. Ngày ấy gắn với một cột mốc có bề dày lịch sử: cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ở Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một chân lý mà thời gian chỉ càng làm sáng rõ: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi."

Tám thập niên đã qua, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, và với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, văn hóa chính là sợi dây bền bỉ gắn mỗi người với cội nguồn, luôn hướng về quê hương, đất nước.



Và chính từ văn hóa, tinh thần đại đoàn kết được nuôi dưỡng. Sự gắn kết trong cộng đồng thường được bồi đắp từ những việc làm cụ thể và bền bỉ: một lớp học tiếng Việt cho trẻ nhỏ, một ngày hội truyền thống, một vòng tay sẻ chia với bà con lúc khó khăn.

Hội Gia đình Việt - tổ chức đã đồng hành cùng cộng đồng hơn 25 năm - là một minh chứng. Với những người gìn giữ mái ấm cộng đồng ấy, văn hóa còn là cầu nối với xã hội sở tại: "Đối với hoạt động cộng đồng, văn hóa chính là một quyền lực mềm, để cộng đồng sở tại hiểu hơn về những công việc chúng tôi đang làm" - bà Quỳnh Dao, Giám đốc điều hành Hội Gia đình Việt cho biết.



Cộng đồng người Việt tại Anh ngày nay là một tập thể đa dạng và giàu sức sống, với những trí thức, những doanh nhân, những nghệ sỹ và những người trẻ mang theo cả tri thức của thế giới lẫn tâm hồn của quê nhà - ngày càng trưởng thành, tự tin hội nhập mà vẫn vẹn nguyên cốt cách.

Cộng đồng hiện quy tụ nhiều hội đoàn thuộc các thành phần khác nhau - từ sinh viên, trí thức đến phụ nữ - gắn bó chặt chẽ với Đại sứ quán, cùng vun đắp khối đoàn kết và bắc nhịp cầu hữu nghị giữa hai nước.

Đồng hành với cộng đồng là sự quan tâm bền bỉ của Đại sứ quán: "Đại sứ quán hết sức quan tâm hỗ trợ các hoạt động giữ gìn truyền thống văn hóa, để cộng đồng người Việt Nam tại Anh ngày càng đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng về quê hương, đất nước," Đại sứ Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh.



Buổi gặp mặt khép lại trong phần giao lưu và thưởng thức ẩm thực quê nhà. Điều mỗi người mang về không chỉ là dư vị một bữa ăn hay dư âm một bộ phim, mà là mối dây gắn bó với cội nguồn được thắt chặt thêm, cùng mong muốn những buổi sum vầy như thế sẽ còn tiếp nối.

Ngọn lửa mà cha ông trao lại, vẫn đang cháy ngay giữa lòng London. Và chừng nào người Việt còn tìm về nhau trong những đêm như thế, ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt./.

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 cùng chương trình diễu hành di sản đã giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thăng Long-Hà Nội.