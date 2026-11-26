Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra từ ngày 8-10/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) và một số địa phương, với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.”

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Phiên Khai mạc và Bế mạc được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, khoảng 300-400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp và 400-500 đại biểu trực tuyến tại các điểm cầu ở nước ngoài.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Hội nghị hướng tới cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó giữa kiều bào với quê hương; kết nối trí tuệ, nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển đất nước; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị để góp phần hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các quan khách và kiều bào rạng rỡ trong Ngày Văn hóa Việt Nam trên Phố Việt Nam tại Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan). (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Hội nghị tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phiên khai mạc và phiên toàn thể, dự kiến chiều 8/12, sẽ có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo trung tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới gắn với triển khai Nghị quyết số 23; các ý kiến, hiến kế về phát triển đất nước và củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Hội nghị dự kiến tổ chức ba phiên chuyên đề: Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược; Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao sức mạnh mềm và uy tín quốc gia; Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước.

Phiên Bế mạc, dự kiến diễn ra vào chiều 9/12, sẽ tổng kết, công bố kết quả trọng tâm, thông qua Chương trình hành động, giới thiệu các sáng kiến, dự án, mạng lưới kết nối và định hướng triển khai sau Hội nghị.

Bên cạnh các phiên làm việc, Hội nghị dự kiến có hoạt động viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; gặp gỡ lãnh đạo Hà Nội; kết nối, giao lưu, khảo sát thực tế tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh.

Chương trình kết nối tại thành phố Đà Nẵng, dự kiến do Ủy ban Nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức, sẽ tập trung trao đổi về các định hướng, lĩnh vực phát triển trọng tâm của địa phương, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; qua đó tăng cường kết nối, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực và mạng lưới của kiều bào, hướng tới cụ thể hóa các sáng kiến, đề xuất thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12/2026. Đây cũng là dịp để kiều bào tìm hiểu những thành tựu, năng lực và bước phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định thành công của Hội nghị không chỉ thể hiện qua các nội dung thảo luận mà quan trọng hơn là chuyển hóa những ý tưởng, sáng kiến, đề xuất thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể; tiếp tục theo dõi, thúc đẩy triển khai kết quả sau Hội nghị…/.

Văn hóa - sợi dây gắn kết, khơi thông nguồn lực kiều bào Từ nếp nhà, tiếng Việt đến chữ tín trên thương trường, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang bền bỉ giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo sợi dây gắn kết bền chặt các thế hệ kiều bào hướng về Tổ quốc.