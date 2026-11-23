Nhân dịp Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, diễn ra từ ngày 18-24/11, với chủ đề “Văn hóa Việt Nam gắn kết cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc," phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với cô Nguyễn Thị Tám Năm, quyền Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, về vai trò của giáo dục và văn hóa trong việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc cũng như vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Theo cô Nguyễn Thị Tám Năm, việc gìn giữ văn hóa Việt Nam trước hết phải bắt nguồn từ chính từng ngôi nhà. Đó là việc thường xuyên sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày, giữ gìn nếp nhà và duy trì các phong tục truyền thống trong những dịp Tết cổ truyền, giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Trung Thu hay những bữa cơm sum họp đầm ấm.

Trên cương vị một nhà giáo ở nước ngoài, cô càng ý thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn và trao truyền tiếng Việt, văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào.

Cô Nguyễn Thị Tám Năm chia sẻ: “Theo tôi, tiếng Việt là sợi dây kết nối bền chặt nhất, gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng cội nguồn, còn văn hóa chính là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp mỗi người Việt dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn hướng về quê hương. Khi mỗi gia đình gìn giữ được những giá trị ấy, chúng ta không chỉ bảo tồn thành công bản sắc dân tộc mà còn góp phần quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, vun đắp tình đoàn kết và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trên đất nước bạn Lào. Thật may mắn cho chúng tôi khi sinh sống tại Lào là có một cộng đồng kiều bào đông đảo, đoàn kết và vững mạnh, luôn nhận được sự quan tâm sâu sát từ Đại sứ quán và các tổ chức hội đoàn trong việc tổ chức các hoạt động duy trì văn hóa truyền thống."

Đề cập đến công tác dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ gốc Việt, cô Nguyễn Thị Tám Năm nhìn nhận thuận lợi lớn nhất là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng tình cảm gắn bó, hướng về quê hương của bà con kiều bào. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là nhiều em học sinh sinh ra và lớn lên tại Lào, sử dụng tiếng Lào trong học tập và giao tiếp hằng ngày, dẫn đến nguy cơ tiếng Việt bị mai một nếu thiếu đi môi trường nuôi dưỡng thường xuyên.

Trước thực tế đó, Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du luôn nỗ lực để tiếng Việt không chỉ đơn thuần là một môn học trên lớp mà còn trở thành ngôn ngữ của tình yêu thương và niềm tự hào cội nguồn.

Bên cạnh chương trình chính khóa, nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa phong phú như đón Tết cổ truyền, vui Tết Trung thu, tìm hiểu lịch sử, văn học và âm nhạc Việt Nam, đồng thời tích cực khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, sinh hoạt tập thể và các hoạt động của cộng đồng.

Trao đổi về việc đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế và giới trẻ nước sở tại, cô Nguyễn Thị Tám Năm nhận định sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam không chỉ đến từ tà áo dài truyền thống, nền ẩm thực phong phú hay các di sản lâu đời, mà còn tỏa sáng từ những giá trị nhân văn sâu sắc như lòng hiếu nghĩa, tình cảm gia đình, tinh thần cộng đồng, lòng nhân ái và truyền thống hiếu học. Đó là những giá trị gần gũi, có sức mạnh chạm đến trái tim của mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Để lan tỏa những giá trị đó một cách hiệu quả, việc quảng bá cần được đổi mới theo hướng sinh động, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm thực tế với nền tảng số và mạng xã hội.

Theo cô Nguyễn Thị Tám Năm, việc tạo cơ hội để người dân và học sinh nước sở tại được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam chính là phương thức kết nối tự nhiên và thành công nhất.

Tại Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, các hoạt động như ngày hội gói bánh chưng (từ khâu chuẩn bị lá, nguyên liệu đến lúc luộc bánh và thưởng thức thành phẩm) hay lễ hội ẩm thực truyền thống luôn thu hút đông đảo phụ huynh, học sinh cùng tham gia chế biến và thưởng thức, qua đó giúp bạn bè quốc tế hiểu và yêu mến hơn văn hóa Việt Nam.

Từ những trăn trở và kết quả thực tiễn trong công tác giáo dục tại Lào, cô nhấn mạnh thêm: “Từ thực tiễn giáo dục tại Lào, tôi cho rằng văn hóa chính là sức mạnh mềm, là nhịp cầu mềm mại nhưng vô cùng bền vững giúp các dân tộc hiểu nhau hơn, tôn trọng sự khác biệt và gắn bó với nhau bằng tình cảm chân thành. Khi văn hóa được lan tỏa bằng sự thấu hiểu và sẻ chia, đó không chỉ là cách quảng bá hình ảnh đất nước mà còn là cách thiết thực nhất để vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào cho hôm nay và các thế hệ mai sau."

Việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đẩy mạnh công tác dạy và học tiếng Việt cùng những sáng kiến đổi mới trong giao lưu văn hóa tại Lào không chỉ góp phần giữ vững bản sắc trong cộng đồng kiều bào mà còn tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thông qua những hoạt động thiết thực của các cơ sở giáo dục như Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đổi mới, giàu bản sắc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào trong giai đoạn phát triển mới./.

Nhịp cầu nghệ thuật gắn kết cộng đồng, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào Chương trình nghệ thuật đã mang những lời ca, điệu múa đậm bản sắc hai dân tộc đến với cộng đồng người Việt và khán giả Lào, góp phần tăng gắn kết kiều bào và vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước.