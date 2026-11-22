Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2026), hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2027, tối 21/11, tại Cung Văn hóa quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Gắn kết cộng đồng, thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào."

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam đối với đời sống tinh thần của Cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đồng thời góp phần triển khai chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị.

Với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ chuyên nghiệp đến từ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, chương trình mang đến cho khán giả nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống văn hóa dân tộc và tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Thông qua chương trình, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, vận động và gắn kết cộng đồng; tạo điều kiện để bà con kiều bào gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tình cảm, tăng cường sự gắn bó với quê hương, đất nước và với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào.

Việc đưa các chương trình nghệ thuật từ trong nước phục vụ Cộng đồng người Việt Nam tại Lào cũng góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm hướng về cội nguồn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, đoàn kết và thắm đượm tình quê hương, để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con kiều bào.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể, thiết thực của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cộng đồng, xây dựng Cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, vững mạnh, gắn bó với quê hương và có nhiều đóng góp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam qua Tiệc trà Ngoại giao năm 2026 tại Lào Tham gia Tiệc trà năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Việt Nam,” Đại sứ quán Việt Nam đã mang đến không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa, sản phẩm và ẩm thực truyền thống của Việt Nam.