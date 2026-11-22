Tối 21/11, ít nhất 118 trẻ em và 12 người lớn đã phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn mỳ xào “chowmein” tại một hội chợ ở làng Hiri, huyện Balaghat, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, giới chức địa phương cho biết trong số 118 trẻ em được đưa tới trung tâm y tế cộng đồng, có 45 em được chuyển lên bệnh viện huyện, 73 em còn lại đã xuất viện sau khi được chăm sóc ban đầu.

Ngoài ra, 12 người lớn cũng phải nhập viện với các triệu chứng tương tự. Giới chức bệnh viện cho biết tất cả bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy hiểm và đang được theo dõi, điều trị.

Đây là vụ ngộ độc tập thể thứ hai tại Ấn Độ trong vài ngày qua. Trước đó, ngày 18/11, vụ nghi ngộ độc rượu tại huyện Chandel, bang Manipur, Đông Bắc nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 346 người nhập viện.

Nhiều nạn nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn mửa và suy giảm thị lực; một số trường hợp nặng phải lọc thận.

Chính quyền địa phương đã yêu cầu điều tra nguồn gốc số rượu và trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng rượu không rõ nguồn gốc./.

Ít nhất 11 người tử vong, hơn 300 người nhập viện nghi do ngộ độc rượu tại Ấn Độ Vụ ngộ độc nghiêm trọng này buộc chính quyền địa phương triển khai các biện pháp y tế khẩn cấp, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc.