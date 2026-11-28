Sáng 28/11, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đến Hà Nội, tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 (ACMECS-11).

Ra đón đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.

Tháp tùng Thủ tướng Anutin Charnvirakul đến Việt Nam tham dự các hội nghị có bà Thananon Charnvirakul, phu nhân Thủ tướng; ông Sihasak Phuangketkeow, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Trung tướng Adul Boonthumjaroen, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Urawadee Sriphiromya, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam; bà Traisuree Taisaranakul, Tổng Thư ký Thủ tướng; ông Vijavat Isarabhakdi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Chaipruk Doungprapat, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia; Đại tướng Nuttapong Praokaew, Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan; ông Ekkapob Pianpises, Người phát ngôn Chính phủ; ông Chettaphan Maksamphan, Phó Thư ký Thường trực Bộ Ngoại giao; cùng các cán bộ khác.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 26/11, tại họp báo quốc tế về sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 có chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, hướng tới ACMECS thông minh và bền vững."

Đây là hội nghị cấp cao thường kỳ của cơ chế hợp tác này và là cơ chế hợp tác có vai trò quan trọng hàng đầu đối với khu vực Mekong. Hội nghị cấp cao được tổ chức hai năm một lần.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, tất cả các nước Mekong đều hết sức coi trọng và đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Các nước đều rất mong muốn, kỳ vọng hội nghị cấp cao lần này sẽ thống nhất được những định hướng hợp tác mới, tạo ra bước chuyển quan trọng cả về nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai, để cơ chế này đem lại kết quả, lợi ích thiết thực hơn, hiệu quả hơn, đóng góp thực chất hơn cho phát triển của mỗi nước thành viên, cho hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển của khu vực tiểu vùng./.

Hội nghị cấp cao ACMECS 11: Kết nối tiểu vùng Mekong vì hòa bình, thịnh vượng ACMECS 11 là sự kiện đa phương quan trọng mà Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2026, mở ra chương mới cho hợp tác tiểu vùng, biến tiềm năng thành hiện thực thịnh vượng chung cho toàn khu vực.