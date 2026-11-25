Ngày 24/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Thủ tướng Hungary Peter Magyar về các vấn đề năng lượng, thương mại song phương và hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu trên mạng xã hội X sau cuộc hội đàm tại thành phố Uzhhorod, vùng Zakarpattia của Ukraine, Tổng thống Zelensky bình luận rằng có nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác và hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Theo ông Zelensky, hai bên tập trung thảo luận về việc cung cấp khí đốt và nhiên liệu diesel cho Ukraine, cũng như mở rộng việc sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine cho các doanh nghiệp Hungary.

Ông cho hay hai bên cũng thảo luận về các dự án cơ sở hạ tầng chung và hoạt động rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo.

Về phần mình, Thủ tướng Magyar cho biết trên mạng xã hội X rằng Hungary đang hỗ trợ Ukraine các thiết bị y tế, thiết bị năng lượng, thuốc men và phương tiện vận tải.

Theo ông Magyar, Hungary cũng sẽ phân bổ thêm kinh phí để hỗ trợ cộng đồng người Hungary tại Ukraine./.

Tín hiệu tích cực trong quan hệ Hungary và Ukraine Ông Péter Magyar tuyên bố sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Ukraine, trong đó vấn đề quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary tại Ukraine có thể trở thành nội dung trọng tâm sắp tới.