Hoạt động hàng không tại Bỉ dự kiến bị gián đoạn nghiêm trọng trong ngày 23/11, khi hầu hết các chuyến bay đi và đến nước này sẽ bị hủy do nhân viên kiểm soát không lưu tham gia cuộc đình công trên toàn quốc nhằm phản đối các biện pháp thắt lưng buộc bụng của Chính phủ liên bang.

Ngày 21/11, Skeyes, công ty chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ điều hành bay của Bỉ, thông báo không thể duy trì hoạt động kiểm soát không lưu bình thường tại các sân bay và không phận trong khoảng thời gian từ 7h đến 21h ngày 23/11 giờ địa phương (tức từ 13h00 ngày 23/11 đến 2h00 ngày 24/11 theo giờ Việt Nam).

Theo công ty, số lượng nhân viên dự kiến làm việc không đủ để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không thông thường, do đó một số dịch vụ sẽ phải tạm ngừng.

Các dịch vụ tối thiểu phục vụ tình huống khẩn cấp và những chuyến bay có yêu cầu an toàn đặc biệt vẫn được duy trì.

Sân bay Brussels, sân bay lớn nhất Bỉ, cho biết phần lớn các chuyến bay đi và đến sẽ phải hủy.

Trong khi đó, sân bay Charleroi, một trung tâm khai thác lớn của hãng hàng không giá rẻ Ryanair tại châu Âu, cảnh báo cuộc đình công có thể khiến toàn bộ các sân bay của Bỉ phải ngừng hoạt động trong cả ngày, ảnh hưởng đến hàng nghìn hành khách.

Sân bay này cũng chỉ trích việc công bố quyết định vào thời điểm quá sát ngày đình công, gây khó khăn lớn cho công tác chuẩn bị và phục vụ hành khách.

Hãng hàng không Brussels Airlines bày tỏ lấy làm tiếc về thông báo đình công được đưa ra vào phút chót, cho rằng điều này khiến các hãng hàng không, sân bay và đối tác khai thác gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị phương án ứng phó, hạn chế ảnh hưởng đối với hành khách.

Các hãng hàng không sẽ chủ động liên hệ với những hành khách bị ảnh hưởng để thông báo phương án xử lý.

Làn sóng đình công diễn ra trong bối cảnh các nghiệp đoàn tại Bỉ liên tục phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu của Chính phủ do Thủ tướng Bart De Wever đứng đầu, nhằm tiết kiệm 10 tỷ euro trong những năm tới để giảm thâm hụt ngân sách. Ba nghiệp đoàn lớn nhất nước này đã kêu gọi tổ chức biểu tình trên toàn quốc tại thủ đô Brussels ngày 23/11.

Diễn biến trên cũng xảy ra trong bối cảnh hàng loạt vụ cảnh báo đánh bom giả gây gián đoạn hoạt động hàng không tại châu Âu.

Nhiều chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp để kiểm tra an ninh, song không phát hiện vật thể nguy hiểm. Dù vậy, chuỗi sự cố này đã gây xáo trộn lịch trình và ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động hàng không trong khu vực./.

Bỉ đối mặt nguy cơ tê liệt toàn quốc trong cuộc tổng đình công lịch sử Nguyên nhân đợt đình công lịch sử là chuỗi cải cách của chính phủ liên bang và các chính quyền vùng tác động tới nhiều nhóm dân cư như người thất nghiệp, người nghỉ hưu, giáo viên, nhân viên nhà trẻ.