Bỉ đối mặt nguy cơ tê liệt toàn quốc trong cuộc tổng đình công lịch sử

Từ đêm 23/11, Bỉ sẽ bước vào một đợt tổng đình công được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ, và được các chuyên gia xã hội-chính trị nhận định là cuộc huy động mang tính lịch sử đầu tiên của thế kỷ 21.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, giao thông công cộng dự kiến tê liệt ngay từ 22h00 tối 23/11 theo giờ địa phương, các dịch vụ công sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 25/11, trong khi khu vực tư nhân sẽ tham gia vào ngày 26/11.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt đình công lịch sử là chuỗi cải cách của chính phủ liên bang và các chính quyền vùng, tác động tới nhiều nhóm dân cư, như người thất nghiệp, người nghỉ hưu, lao động ca đêm, giáo viên, nhân viên nhà trẻ và các ngành công vụ then chốt.

Tuy nhiên, theo các tổ chức nghiệp đoàn, yếu tố khiến phong trào bùng nổ không chỉ là nội dung cải cách, mà còn là thái độ im lặng của chính quyền.

Ông Olivier Valentin, Tổng thư ký Liên đoàn Công đoàn tự do Bỉ, cho biết sau cuộc huy động kỷ lục ngày 14/10, các công đoàn đã gửi thư yêu cầu gặp Thủ tướng và các Phó Thủ tướng để trình bày lo ngại của người dân, nhưng hoàn toàn không nhận được phản hồi.

Sự phớt lờ này đã khiến các công đoàn quyết tâm đẩy phong trào lên mức chưa từng có.

Ông Thierry Bodson, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Bỉ, gọi đây là “cuộc huy động lịch sử” vì ba lý do.

Trước hết, cuộc tổng đình công lần này dự kiến kéo dài 3 ngày liên tiếp, diễn ra sau 11 tháng vận động bền bỉ, và lần đầu tiên thông điệp của công đoàn lan tỏa vượt xa phạm vi truyền thống, trong khi chính phủ vẫn giữ im lặng.

Bà Marie-Hélène Ska, Tổng thư ký Liên đoàn Công đoàn Thiên Chúa giáo, nhận định quyết sách hiện tại là “sự từ bỏ chính trị,” khi nhà chức trách không còn tìm kiếm hướng giải quyết mới mà chỉ lặp lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng quen thuộc.

Theo bà, toàn bộ xã hội Bỉ đang bị cuốn vào làn sóng bất mãn, với giáo viên, thẩm phán, bác sỹ cùng lên tiếng, tạo cảm giác hệ thống đang rạn nứt.

Phạm vi tham gia của phong trào được dự báo rất rộng vì các cải cách tác động trực tiếp đến phần lớn dân cư.

Một trong những biện pháp gây chú ý là thay đổi cơ chế điều chỉnh lương theo chỉ số, vốn giúp tiền lương tự động tăng theo mức lạm phát, đảm bảo sức mua của người lao động. Nếu cơ chế này bị hạn chế hoặc bãi bỏ, nhiều người lo rằng thu nhập thực tế sẽ giảm.

Ngoài ra, các cải cách lương hưu ảnh hưởng cả người đang làm việc lẫn người sắp nghỉ hưu, trong khi những quyết định về giáo dục tác động tới giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Ngay cả hệ thống giáo dục nói tiếng Hà Lan, vốn ít khi đình công, cũng dự kiến tham gia trong hai ngày, điều hiếm thấy. Khi trường học và nhà trẻ đóng cửa, tác động lan rộng ra cả những người không trực tiếp đình công, khiến nền kinh tế rơi vào trạng thái chậm lại toàn diện.

Hướng đi tiếp theo của phong trào vẫn đang được cân nhắc. Các nghiệp đoàn dự kiến họp vào ngày 9/12 để xác định bước tiếp theo sau 3 ngày hành động, nhằm duy trì áp lực nhưng không gây quá tải cho người dân./.

