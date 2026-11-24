Tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (25/11/1971-25/11/2026), Việt Nam và Na Uy đã đi từ tình hữu nghị và hỗ trợ phát triển đến quan hệ đối tác bình đẳng, thực chất, hướng tới chuyển đổi xanh và kinh tế biển bền vững.

Chiều 11/11, tại Trường Đại học Nha Trang, hơn 150 sinh viên đối thoại cùng Đại sứ Na Uy Stein Iversen và đại diện các doanh nghiệp Na Uy về "Tương lai ngành nuôi trồng thủy sản."

Điều đọng lại từ buổi đối thoại là lời nhắn giản dị của vị Đại sứ: công nghệ và vốn đầu tư rất quan trọng, nhưng đổi mới sáng tạo trước hết bắt nguồn từ con người, từ sự tò mò và tinh thần dám thử nghiệm.

Câu chuyện bên vịnh Nha Trang, đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao, cho thấy khá rõ chặng đường quan hệ Việt Nam-Na Uy đã đi qua.

Ba thập kỷ gieo tri thức

Từ năm 1996, các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Na Uy như Đại học Tromsø, Đại học Bergen đồng hành cùng Trường Đại học Nha Trang, với tổng ngân sách tài trợ 65 triệu NOK, tương đương khoảng 180 tỷ đồng.

Kết quả được đo bằng những con số cụ thể: một chương trình tiến sỹ và ba chương trình thạc sỹ được xây dựng; 27 tiến sỹ, 9 nghiên cứu sinh sau tiến sỹ được đào tạo trực tiếp; hơn 200 công trình khoa học quốc tế được công bố; gần 1.000 nhà khoa học và cán bộ quản lý Việt Nam được hưởng lợi.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang Quách Hoài Nam đánh giá đây là một trong những dấu ấn quốc tế sâu sắc trong lịch sử phát triển của nhà trường. Đáng chú ý hơn là cách hai bên nhìn về phía trước.

Nhà trường mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với Chính phủ, các trường đại học và doanh nghiệp Na Uy, tiến tới nghiên cứu thành lập Trung tâm Xuất sắc Việt Nam-Na Uy về thủy sản và nuôi biển.

Ngài Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và đoàn đại biểu Na Uy chụp ảnh tại khu vực bia đá (ghi nhận sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy) cùng lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Theo Đại sứ Iversen, gần ba thập kỷ hợp tác phản ánh sự chuyển mình từ hợp tác phát triển và giáo dục sang quan hệ đối tác rộng mở hơn, kết nối tri thức, công nghệ và hợp tác kinh doanh. Từ "người hỗ trợ" thành "người đồng hành": đó cũng là quỹ đạo chung của quan hệ hai nước.

Tin cậy chính trị không ngừng được vun đắp

Cội nguồn của quỹ đạo ấy là tình cảm. Theo Bộ Ngoại giao, trước khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Na Uy cũng như một số nước Bắc Âu đã có phong trào ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam.

Tháng 10/1996, hai nước ký Hiệp định khung về hợp tác phát triển; nhiều năm sau đó, Na Uy hỗ trợ Việt Nam về giáo dục, y tế, quản lý tài nguyên, môi trường, năng lượng tái tạo, là nhà tài trợ quan trọng của Chương trình UN-REDD (Chương trình của Liên hợp quốc về kiến thức và tư vấn liên quan đến rừng và khí hậu; nỗ lực giảm thiểu lượng phát thải từ rừng và tăng cường trữ lượng carbon trong rừng). Trong đó, hợp tác với Đại học Nha Trang là một mắt xích trong dòng chảy ấy.

Tin cậy chính trị hai nước không ngừng được vun đắp qua các chuyến thăm đều đặn của lãnh đạo hai nước, qua sự phối hợp tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới.

Năm 2021, lần đầu tiên hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Năm 2026, nhịp độ tiếp xúc càng dày: Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Åsmund Aukrust (tháng Hai) và Bộ trưởng Ngoại giao Espen Barth Eide (tháng Bảy); ngày 3/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Stein Iversen trình Quốc thư; ngày 16/10/2026, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy Astrid Bergmål có chuyến thăm Việt Nam, khẳng định Na Uy coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong khu vực.

Hai trụ cột bổ trợ cho nhau

Hai dấu mốc đặc trưng trong quan hệ song phương Việt Nam-Na Uy của năm 2026 là Đối tác Chiến lược Xanh và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA).

Tháng 4/2026, hai nước ký Bản ghi nhớ về Đối tác Chiến lược Xanh, tập trung vào bốn lĩnh vực: nuôi trồng thủy sản, hàng hải, năng lượng và kinh tế tuần hoàn.

Điện gió Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Khuôn khổ này nối tiếp Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), hướng tới điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Na Uy có kinh nghiệm về kinh tế biển, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh; Việt Nam có nhu cầu lớn về chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hai bên gặp nhau ở điểm đó.

Trong khi đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA bổ sung phần còn thiếu. Sau 14 năm, 21 vòng đàm phán, trong đó Na Uy giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của khối EFTA (bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein) ở giai đoạn cuối, hiệp định được ký kết trong tháng 10/2026.

Theo Tham tán Thương mại Na Uy Morten Langsholdt, thuế nhập khẩu cá hồi Na Uy, hiện 15%, sẽ về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực; trong 10 năm, toàn bộ sản phẩm xuất khẩu hai nước được miễn thuế.

Ở chiều ngược lại, cà phê, trái cây, hải sản, dệt may Việt Nam có thêm cơ hội tại Na Uy và EFTA. Gia đình Việt Nam có thêm cá hồi tươi trên bàn ăn, người dân Na Uy được thưởng thức nhiều hơn cà phê và trái cây nhiệt đới. Hiệp định bắt đầu từ những điều gần gũi như vậy.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gọi hai khuôn khổ này là "hai động lực bổ trợ."

Còn theo ông Langsholdt, Đối tác Chiến lược Xanh xác định phương hướng, hiệp định thương mại tạo khuôn khổ hiện thực hóa phương hướng ấy. Ông cũng thẳng thắn cho rằng: không khoản đầu tư nào chỉ dựa vào một hiệp định, quyết định cuối cùng thuộc về doanh nghiệp.

Những ví dụ thành công đã có: hơn 40 doanh nghiệp Na Uy như Jotun, VARD, SalMar, đang hoạt động tại Việt Nam; Jotun có mặt từ năm 1994, còn Mowi chế biến thủy sản tại Việt Nam rồi xuất khẩu sang Nhật Bản, tạo nhiều việc làm cho người dân Việt Nam.

Hai quốc gia biển, một chân trời chung

Hai nước đều gắn bó mật thiết với biển nên có lý do tự nhiên để gần nhau. Tại buổi tiếp Đại sứ Stein Iversen nhân dịp Đại sứ trình Quốc thư bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam, ngày 3/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về biển, phát huy thế mạnh của Na Uy, một cường quốc biển.

Phía Việt Nam đề nghị Na Uy chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch không gian biển, vận tải biển, đóng tàu, phát triển cảng biển và hạ tầng logistics, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; phía Na Uy nhấn mạnh hợp tác về quản lý biển, nuôi trồng thủy sản bền vững, vận tải biển xanh, gắn tăng trưởng với bảo vệ hệ sinh thái.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Stein Iversen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hợp tác còn mở rộng sang khu vực khi hai bên nhất trí triển khai các lĩnh vực hợp tác thực tiễn ASEAN-Na Uy giai đoạn 2026-2030, trong đó Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy các hợp tác này.

Đằng sau mọi khuôn khổ hợp tác trên là con người: cộng đồng người Việt tại Na Uy, những sinh viên, nhà khoa học từng học tập cùng các giáo sư, chuyên gia, doanh nghiệp Na Uy.

Các hoạt động kỷ niệm được định hướng gắn với văn hóa, ẩm thực, diễn đàn doanh nghiệp, hội thảo để đưa quan hệ đến gần hơn với người dân.

Đại sứ Iversen dự báo quy mô kinh tế Việt Nam có thể gấp đôi Na Uy trong 12-13 năm tới, điều khiến Việt Nam trở thành đối tác đặc biệt quan trọng đối với tương lai hợp tác kinh tế của Na Uy. Đó không chỉ là lời xã giao, mà phản ánh quan hệ song phương đã chuyển từ "cho và nhận" sang "cùng làm và cùng hưởng."

55 năm trước, hai nước bắt đầu bằng sự tin cậy giữa những người bạn. Hôm nay, từ giảng đường Nha Trang đến bàn đàm phán thương mại, từ điện gió ngoài khơi đến những lồng nuôi biển công nghệ cao, sự tin cậy ấy đang kết tinh thành cam kết dài hạn, những sản phẩm hợp tác cụ thể thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Phía trước còn nhiều việc: sớm hoàn tất phê chuẩn để Hiệp định Việt Nam-EFTA có hiệu lực, hiện thực hóa các dự án xanh, giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường khó tính.

Nhưng như Đại sứ Stein Iversen nhắn nhủ sinh viên Nha Trang, mọi đổi mới đều bắt đầu từ con người. Với nền tảng 55 năm hữu nghị, quan hệ Việt Nam-Na Uy hoàn toàn có cơ sở bước vào chặng đường mới với những kỳ vọng xứng tầm từ chính những cái bắt tay hữu nghị-đối tác cùng có lợi của người dân hai nước./.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Na Uy nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Na Uy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị hai bên tăng trao đổi đoàn các cấp; phối hợp tổ chức Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.