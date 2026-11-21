Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng châu Âu nhận diện được những thách thức toàn cầu, nhưng thường chậm đưa ra các biện pháp ứng phó.

Chính sự chậm trễ này đang khiến châu Âu phải trả giá ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh phụ thuộc công nghệ và cải cách bị trì hoãn.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại Đại hội Ngân hàng châu Âu ở Frankfurt (Đức) ngày 20/11, bà Lagarde kêu gọi các nước châu Âu hành động quyết đoán hơn để ứng phó với những cuộc khủng hoảng toàn cầu và duy trì năng lực cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU).

Bà nhấn mạnh: “Chúng ta nhận ra tình hình từ sớm, nhưng chỉ hành động khi không thể tiếp tục làm ngơ. Và đến lúc đó, gần như chắc chắn đã quá muộn.''

Theo bà, những ngành công nghiệp đã chuyển hoạt động sang nơi khác sẽ rất khó thu hút trở lại. Khi sự phụ thuộc bị sử dụng để gây sức ép, chủ quyền của châu Âu đã bị tổn hại. Đây chính là một trong những vấn đề cốt lõi trong cách thức hoạch định chính sách của châu Âu.

Bà Lagarde dẫn ví dụ về việc xây dựng Liên minh Thị trường vốn nhằm tăng cường liên kết các thị trường tài chính châu Âu.

Theo bà, trong hơn 10 năm qua, đã có sự đồng thuận về sự cần thiết của một thị trường vốn thống nhất và sâu rộng hơn để châu Âu có thể cạnh tranh với các thị trường tài chính lớn của Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Bà cảnh báo mỗi năm tiếp tục trì hoãn việc hình thành Liên minh này, ngày càng nhiều khoản tiết kiệm của người dân châu Âu được đầu tư ra nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao phải tìm kiếm nguồn vốn ở những thị trường khác. Tuy nhiên, tổn thất trong từng năm riêng lẻ thường chưa đủ lớn để tạo động lực vượt qua sức ì và thúc đẩy cải cách.

Sự phụ thuộc vào công nghệ cũng là một thách thức lớn. Theo ước tính được bà Lagarde dẫn ra, châu Âu cần đầu tư khoảng 1.300 tỷ euro (1.428 tỷ USD) để nâng tỷ trọng trong tổng năng lực tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu từ khoảng 5% hiện nay lên 15% vào năm 2030.

Tuy nhiên, khi châu Âu vẫn có thể mua năng lực tính toán từ các nhà cung cấp nước ngoài và tiếp cận những mô hình AI tiên tiến nhất, việc thuyết phục việc chấp nhận khoản đầu tư lớn để phát triển năng lực riêng không hề dễ dàng. Bà Lagarde nhấn mạnh tuy nhiên chi phí của việc không hành động sẽ còn lớn hơn nhiều.

Theo Chủ tịch ECB, trong cả hai trường hợp, tổn thất do chậm hành động đều hiện hữu, nhưng thường chưa đủ rõ ràng để tạo sự đồng thuận rộng rãi cho những thay đổi cần thiết. Chỉ khi chi phí của việc không hành động trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người, châu Âu mới có thể đưa ra những quyết định quyết đoán.

Bà dẫn chứng hai trường hợp, đó là đại dịch COVID-19, khi EU triển khai quỹ phục hồi trị giá 800 tỷ euro, và cuộc xung đột tại Ukraine, dẫn đến các khoản viện trợ quân sự hàng tỷ euro. Theo bà, đây là những thời điểm châu Âu đã hành động mạnh mẽ khi tính cấp thiết của tình hình không còn có thể bỏ qua./.

ECB cân nhắc tăng gấp đôi tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 2% Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến thảo luận việc nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 1% lên 2%, nhằm giảm chi phí trả lãi cho các ngân hàng thương mại và rút bớt thanh khoản khỏi hệ thống tài chính.