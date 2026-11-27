Các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) vào ngày 26/11 đã lựa chọn cựu lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Pablo Hernández de Cos vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp theo, một động thái cho thấy sự liên tục trong chính sách tại tổ chức tài chính quyền lực nhất châu Âu.

Quyết định vốn đã được dự báo rộng rãi này là kết quả của nhiều tháng đàm phán kín giữa các cường quốc hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) về các ghế trong Hội đồng điều hành 6 thành viên của ECB, trong đó Đức cũng sẽ nắm giữ vai trò nhà kinh tế trưởng quyền lực và Pháp giữ vị trí giám sát các hoạt động thị trường.

Ông De Cos, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha và hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, sẽ tiếp quản vị trí khi người đứng đầu hiện tại là bà Christine Lagarde từ chức vào sáng sớm ngày 7/2/2027. Ông sẽ chủ trì cuộc họp chính sách đầu tiên vào ngày 18/3.

Sự thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh ECB đang phải nỗ lực kiểm soát sự gia tăng lạm phát do xung đột tại Trung Đông và lo ngại rằng tình trạng bất ổn chính trị ở Pháp có thể gây căng thẳng trên thị trường tài chính rộng hơn, ảnh hưởng đến các quốc gia khác trong Eurozone.

Việc bổ nhiệm ông De Cos sẽ trao vị trí lãnh đạo cao nhất cho một nhà hoạch định chính sách Nam Âu và là người ủng hộ cựu Chủ tịch ECB Mario Draghi. Điều này củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ sử dụng quyền lực của mình để ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng nợ công mới nào.

Ông De Cos, 55 tuổi, một nhà kinh tế học tiền tệ được đào tạo bài bản, đã tạo dựng được danh tiếng về tư duy độc lập dựa trên lý thuyết kinh tế và chủ nghĩa thực dụng được tích lũy trong hơn một thập kỷ nắm giữ các vai trò hoạch định chính sách.

Ông đã làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại ECB và Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha, trước khi có bước chuyển hiếm hoi lên cấp độ hoạch định chính sách với tư cách là thống đốc ngân hàng trung ương quốc gia, tham gia vào Hội đồng điều hành thiết lập lãi suất của ECB.

Ông De Cos là một người dày dạn kinh nghiệm trong nhiều cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc giải cứu ngành ngân hàng Tây Ban Nha, đại dịch COVID-19 và sự gia tăng lạm phát sau đại dịch, buộc ECB phải thực hiện chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất trong lịch sử./.

Ứng cử viên tiềm năng cho chức Chủ tịch ECB thay bà Christine Lagarde Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan Klaas Knot và người đứng đầu Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) của Tây Ban Nha Pablo Hernandez de Cos đang nổi lên là hai ứng cử viên hàng đầu.