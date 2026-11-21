Ngân hàng An Bình (ABBank) công bố thông tin về việc được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, đồng thời xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ABBank được phép chào bán hơn 803,39 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 50 cổ phiếu mới. Nếu phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, ngân hàng có thể thu về khoảng 8.034 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành văn bản số 11478/UBCK-QLCB xác nhận đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành hơn 192,8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ABBank. Với tỷ lệ phát hành 12%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện đợt phát hành này được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Như vậy, bên cạnh quyền mua cổ phiếu mới, cổ đông ABBank sẽ được nhận thêm cổ phiếu theo tỷ lệ 12% trong đợt phát hành sắp tới. Trước đó, vào tháng 7/2026, ngân hàng đã hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 16.068 tỷ đồng.

Hai phương án phát hành mới nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận vào tháng 9/2026, với tổng quy mô tối đa 10.765,5 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ABBank dự kiến tăng vốn thông qua ba cấu phần gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa 8.033,9 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu tối đa 1.928 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBank dự kiến đạt tối đa 26.833 tỷ đồng. Riêng phương án phát hành ESOP được ngân hàng dự kiến triển khai vào khoảng giữa năm 2027./.

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