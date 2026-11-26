Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đã vượt mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 26/11, khi các tài sản rủi ro đồng loạt phục hồi theo đà tăng của cổ phiếu công nghệ.

Diễn biến này giúp thị trường tiền số khởi sắc trước khi bước vào giai đoạn giao dịch trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Trong phiên giao dịch 26/11 tại châu Á, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới có thời điểm tăng 2,2%, trước khi thu hẹp một phần mức tăng. Đầu phiên giao dịch sáng tại New York, bitcoin được giao dịch quanh mức 60.400 USD/BTC. Các đồng tiền số khác, trong đó có Ether và XRP, cũng tăng giá.

Tuy nhiên, bitcoin đã mất hơn 20% giá trị trong tháng này và đang hướng tới mức giảm mạnh nhất theo tháng kể từ cuộc khủng hoảng trên thị trường tiền số cách đây hơn 4 năm.

Thị trường tiền số vẫn gặp khó khăn trong việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, trong bối cảnh liên tiếp xảy ra các vụ tấn công mạng quy mô lớn, áp lực kinh tế vĩ mô gia tăng và những bất ổn về chính sách quản lý sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong báo cáo ngày 26/11, các nhà phân tích của Marex nhận định đà phục hồi đã giúp cải thiện diễn biến thị trường, nhưng chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi là nhu cầu đầu tư vẫn yếu.

Các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) tại Mỹ theo dõi giá bitcoin ghi nhận dòng vốn rút ròng 453 triệu USD trong ngày 25/11. Như vậy, tổng dòng vốn rút khỏi nhóm quỹ này trong tháng qua đã vượt 5 tỷ USD.

Các sản phẩm ETF này ra mắt vào tháng 1/2024 trong sự quan tâm lớn của thị trường. Tuy nhiên, hoạt động của các quỹ đã suy yếu khi nhu cầu đối với tài sản cơ sở là bitcoin giảm sút.

Ông Axel Rudolph, chuyên gia phân tích kỹ thuật trưởng tại công ty môi giới IG, nhận định áp lực bán mạnh từ các quỹ ETF vẫn tiếp diễn. Theo ông, bitcoin có thể tạm thời thoát khỏi áp lực giảm giá trong ngắn hạn, nhưng nguy cơ lực bán quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ là đáng kể. Khi đó, giá đồng tiền số này có thể một lần nữa tiến gần các mức đáy gần đây./.

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