Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa quyết định dành 2.000 tỷ đồng cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn được hưởng lãi suất từ 7,2%/năm.

Cụ thể, khách hàng Priority được giảm 1,5%/năm, trong khi khách hàng thuộc các phân khúc còn lại được giảm 1%/năm so với biểu lãi suất thông thường tương ứng. Ưu đãi này giúp khách hàng tiết giảm chi phí sử dụng vốn, đặc biệt với những khoản vay phục vụ nhu cầu nhập hàng, bổ sung nguyên vật liệu hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian ngắn.

Không dừng lại ở lãi suất, OCB còn tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với tỷ lệ cho vay lên đến 80% giá trị tài sản bảo đảm, kết hợp nhiều phương thức trả gốc và lãi linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn lịch trình thanh toán phù hợp với khả năng tài chính cũng như thời điểm thu hồi vốn từ hoạt động kinh doanh.

Đại diện OCB chia sẻ: “Trong mùa kinh doanh cao điểm, khả năng chủ động nguồn vốn và kiểm soát chi phí tài chính là yếu tố quan trọng giúp khách hàng tận dụng cơ hội thị trường. Thông qua các chính sách tín dụng phù hợp, OCB mong muốn đáp ứng nhu cầu vốn ở từng giai đoạn, đồng thời đồng hành cùng khách hàng trong quá trình phát triển bền vững lâu dài.”

Gói tín dụng 2.000 tỷ đồng áp dụng đối với các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn giải ngân mới đến hết ngày 31/12/2026 hoặc khi hạn mức ưu đãi được sử dụng hết./.

Thêm 3 ngân hàng báo lãi hơn 14.300 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực ABBank, OCB và Sacombank ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế hơn 14.300 tỷ đồng, cùng với tăng trưởng tài sản, mở rộng tín dụng và cải thiện hiệu quả hoạt động.