BIDV chủ động giảm lãi suất cho vay, triển khai 14 chương trình tín dụng ưu đãi với quy mô giải ngân dự kiến 500.000 tỷ đồng, góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết cùng với việc điều chỉnh mặt bằng lãi suất, BIDV tiếp tục dành nguồn lực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của nền kinh tế. Trong quý 4/2026, ngân hàng triển khai đồng bộ 14 chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, với tổng doanh số giải ngân dự kiến khoảng 500.000 tỷ đồng.

Nổi bật trong số đó là chương trình thúc đẩy tăng ròng tín dụng ngắn hạn VND, có quy mô dự kiến 100.000 tỷ đồng, với lãi suất cho vay từ 6,0%/năm, thấp hơn đến 2,0%/năm so với mặt bằng lãi suất cho vay thông thường. Chương trình tập trung đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, duy trì hoạt động và nắm bắt cơ hội mở rộng sản xuất.

Bên cạnh đó, BIDV tiếp tục triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi khác dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI và các lĩnh vực như kinh tế xanh, công nghệ cao, nhà ở xã hội, cũng như nhu cầu vốn của người dân. Việc đa dạng hóa đối tượng và lĩnh vực ưu tiên thể hiện định hướng phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, gắn hoạt động tín dụng với nhu cầu thực tế của nền kinh tế và các mục tiêu phát triển của đất nước.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 21/10/2026, BIDV đã giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 06 tháng trở lên. Việc điều chỉnh này tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay có lãi suất thả nổi, được xác định trên cơ sở lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ định giá lại.

Dự kiến đến hết năm 2026, trên 300.000 tỷ đồng dư nợ hiện hữu sẽ được điều chỉnh giảm lãi suất theo chính sách này. Đây là giải pháp có tác động trực tiếp và trên diện rộng, giúp nhiều khách hàng giảm chi phí lãi vay, cải thiện khả năng cân đối dòng tiền và bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua việc triển khai đồng thời chính sách giảm lãi suất và các chương trình tín dụng ưu đãi, tổng mức BIDV giảm thu nhập để hỗ trợ dành cho khách hàng trong những tháng cuối năm 2026 ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thiết thực mà BIDV chia sẻ với khách hàng, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc, nhu cầu vốn ngày càng lớn và yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao, BIDV xác định việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân không chỉ dừng lại ở cung ứng tín dụng mà còn phải hướng tới giảm chi phí vốn, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả./.

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2% sau chỉ đạo của Chính phủ Ngân hàng BIDV triển khai chương trình vay ưu đãi từ 6%/năm, giảm tới 2%, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cuối năm 2026 theo chủ trương Chính phủ.