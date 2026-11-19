Ngày 19/11, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam thông tin vừa ký kết hai biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng và Công ty cổ phần Tập đoàn Stavian nhằm nghiên cứu các cơ hội huy động vốn với tổng giá trị lên đến 200 triệu USD.

Các biên bản ghi nhớ được ký kết bên lề Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Theo nội dung hợp tác, Standard Chartered sẽ nghiên cứu các giải pháp tài chính kết hợp tư vấn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn quốc tế cho các dự án đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững. Trong tổng quy mô tài trợ dự kiến, 50 triệu USD dành cho Tập đoàn Đại Dũng và 150 triệu USD dành cho Tập đoàn Stavian.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam cho biết hợp tác này thể hiện cam kết kết nối nguồn vốn quốc tế với nhu cầu tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp Việt Nam. Với kinh nghiệm tài trợ bền vững và mạng lưới hoạt động tại 55 thị trường, ngân hàng hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp tài chính, xác định cơ hội giảm phát thải carbon, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi sang mô hình sản xuất phát thải thấp.

Đối với Tập đoàn Đại Dũng, Standard Chartered sẽ nghiên cứu phương án tài trợ xanh hoặc tài trợ gắn với phát triển bền vững trị giá tối đa 50 triệu USD. Nguồn vốn dự kiến phục vụ đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chí nhà máy bền vững, đồng thời hỗ trợ Đại Dũng tham gia các công trình, dự án xanh tại nhiều quốc gia.

Hai bên cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các sáng kiến ESG, giảm phát thải và chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Đại Dũng. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Trịnh Tiến Dũng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng cho biết doanh nghiệp xác định tăng trưởng gắn với phát triển bền vững là định hướng dài hạn. Trong đó, tập đoàn ưu tiên đầu tư nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ sản xuất phát thải thấp và từng bước giảm phát thải trong chuỗi cung ứng, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án trong nước và quốc tế.

Với Tập đoàn Stavian, Standard Chartered dự kiến thu xếp khoản tài trợ lên đến 150 triệu USD cho các dự án đáp ứng tiêu chí, điều kiện của ngân hàng, phù hợp với Khung Sản phẩm Xanh và Bền vững cùng các nguyên tắc liên quan trong ngành.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Stavian cho biết thỏa thuận tiếp nối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trước đó, tháng 10/2026, Standard Chartered đã hoàn tất khoản vay hợp vốn trị giá 120 triệu USD, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đồng hành cùng Stavian trong giao dịch này.

Theo ông Thắng, việc mở rộng hợp tác sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn quốc tế và các giải pháp tài chính bền vững, hỗ trợ triển khai dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, đồng thời thúc đẩy tích hợp ESG vào hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thông qua hai biên bản ghi nhớ, Standard Chartered hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong dài hạn./.

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