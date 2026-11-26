Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 25/11 đã chấp thuận đề nghị của tập đoàn SpaceX về việc phóng tối đa 1 triệu vệ tinh nhằm xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, phục vụ các tác vụ tính toán trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp.

Đây là lần đầu tiên FCC cấp phép cho trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Quyết định này giúp SpaceX vượt qua một rào cản pháp lý quan trọng, đồng thời mở đường cho ý tưởng từng giữ vị trí trung tâm trong thông điệp mà tỷ phú Elon Musk gửi tới nhà đầu tư trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX hồi tháng 6 vừa qua.

Chủ tịch FCC Brendan Carr cho rằng bằng việc đưa năng lực tính toán ra ngoài Trái Đất, SpaceX cùng nhiều đối thủ đang phát triển trung tâm dữ liệu quỹ đạo đã bắt kịp đòi hỏi của thời điểm hiện nay. Ông Carr nhiều lần dành lời khen cho SpaceX và đầu tháng này đã có mặt tại buổi phóng thử tên lửa thế hệ mới Starship của công ty.

Theo hồ sơ SpaceX nộp lên FCC hồi tháng 1, các vệ tinh sẽ hoạt động ở độ cao từ 500km đến 2.000 km, trên quỹ đạo cho phép tiếp cận ánh sáng Mặt Trời gần như liên tục, và liên lạc với nhau bằng đường truyền laser. Thay vì dùng hệ thống làm mát tiêu tốn nhiều nước như các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, mạng lưới này sẽ tận dụng cơ chế tản nhiệt bằng bức xạ trong không gian.

Nguồn năng lượng Mặt Trời ổn định cũng giúp giảm sự phụ thuộc vào pin lưu trữ. Trên cơ sở đó, SpaceX cho rằng trung tâm dữ liệu quỹ đạo có thể trở thành giải pháp thay thế rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn so với các cơ sở trên mặt đất.

Tuy nhiên, quy mô chưa từng có của dự án đã làm dấy lên lo ngại trong giới khoa học và ngành công nghiệp vũ trụ. Nhiều ý kiến cảnh báo mạng lưới khổng lồ này có thể khiến quỹ đạo Trái Đất quá tải, làm gia tăng nguy cơ va chạm giữa các vệ tinh và cản trở hoạt động quan sát thiên văn.

Đề xuất của SpaceX cũng đã nhận về hơn 1.500 ý kiến góp ý. Trong số đó, Hội Thiên văn học Mỹ (AAS) cùng một số bên liên quan kêu gọi FCC bác bỏ hồ sơ.

SpaceX không phải doanh nghiệp duy nhất nhắm tới hạ tầng AI trên quỹ đạo. Công ty hàng không vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos cũng đã nộp đơn lên FCC xin triển khai trung tâm dữ liệu quỹ đạo riêng và hiện vẫn chờ cơ quan này phê duyệt.

Dù đã có giấy phép, chặng đường phía trước của SpaceX vẫn còn nhiều trở ngại. Theo giới quan sát, để vận hành hiệu quả được, các trung tâm dữ liệu quỹ đạo cần những tấm pin Mặt Trời cực lớn, công nghệ làm mát phức tạp cùng hệ thống truyền dữ liệu về Trái Đất với dung lượng vượt xa khả năng hiện nay.

Bản thân SpaceX cũng thừa nhận mô hình này dựa trên những công nghệ chưa được kiểm chứng và có thể không bao giờ mang lại hiệu quả thương mại./.

SpaceX lần đầu thu hồi thành công tàu Starship từ quỹ đạo Tàu vũ trụ Starship của SpaceX vừa trở về thành công sau hơn 22 giờ hoạt động trên quỹ đạo, đánh dấu lần đầu tiên tầng trên của hệ thống tên lửa này được thu hồi bằng cánh tay cơ khí tại tháp phóng.

