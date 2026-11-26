Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về Dimorphos - tiểu hành tinh nhỏ từng bị tàu thăm dò DART của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đâm trúng có chủ đích năm 2022.

Hình ảnh cho thấy khu vực va chạm bị biến dạng nghiêm trọng, cùng hàng trăm khối đá đang trôi nổi gần bề mặt thiên thể này.

Các hình ảnh được tàu thăm dò Hera của ESA ghi lại, cho thấy cú va chạm đã làm thay đổi rõ rệt một mặt của Dimorphos, thiên thể có đường kính khoảng 151 m. Dimorphos quay quanh một tiểu hành tinh lớn hơn tên Didymos. Cặp thiên thể này được lựa chọn nghiên cứu vì không gây nguy hiểm cho Trái Đất.

Với độ phân giải 2,7 m/pixel, hình ảnh hé lộ một vùng va chạm khổng lồ chưa từng được giới khoa học quan sát cận cảnh trước đây. Nhà khoa học chủ trì sứ mệnh Hera, Patrick Michel cho biết: “Đó là một miệng hố rất lớn, nhưng thiên thể không bị phá hủy. Vẫn còn nhiều cấu trúc bên trong."

Đáng chú ý, hàng trăm khối đá có kích thước lên tới 1 m đang trôi nổi xung quanh tiểu hành tinh. Giám đốc dự án Hera, ông Ian Carnelli mô tả khu vực này là “hoàn toàn hỗn loạn," khác xa những gì các nhà khoa học hình dung về cách các khối đá sẽ chuyển động sau va chạm.

Cú đâm cũng khiến chuyển động tự quay của Dimorphos trở nên bất ổn và khó dự đoán. Theo ông Michel, tiểu hành tinh không còn quay quanh một trục cố định mà có sự biến đổi đáng kể về hướng và trạng thái quay.

Trong thời gian tới, Hera sẽ triển khai hai vệ tinh siêu nhỏ CubeSat để tiếp cận gần hơn, khảo sát bề mặt, mật độ và cấu trúc bên trong của Dimorphos.

Sứ mệnh Hera tiếp nối thử nghiệm DART năm 2022, khi NASA lần đầu cố tình cho một tàu vũ trụ va chạm với thiên thể nhằm thay đổi quỹ đạo của nó. Thử nghiệm đã rút ngắn chu kỳ quỹ đạo của Dimorphos quanh Didymos khoảng 33 phút.

Mục tiêu dài hạn là phát triển công nghệ làm chệch hướng các tiểu hành tinh có nguy cơ va chạm với Trái Đất, qua đó góp phần phòng ngừa những thảm họa tương tự sự kiện được cho là đã khiến khủng long tuyệt chủng cách đây khoảng 65 triệu năm.

Hera dự kiến tiếp tục nghiên cứu Dimorphos trong 6 tháng tới. ESA cũng đang chuẩn bị sứ mệnh Ramses, dự kiến tiếp cận tiểu hành tinh Apophis khi thiên thể này bay ngang Trái Đất vào năm 2029./.

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