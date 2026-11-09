NASA công bố tàu thám hiểm mới chinh phục Mặt Trăng

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa giới thiệu tàu thám hiểm Promise, dự kiến được đưa lên Mặt Trăng vào cuối năm 2028.

Đây là bước chuẩn bị quan trọng trong kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng và xây dựng căn cứ lâu dài tại đây.

Ngày 7/11, NASA công bố kế hoạch đưa robot thám hiểm Promise lên Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ của công ty Blue Origin. Robot này được phát triển dựa trên công nghệ của hai tàu thám hiểm Sao Hỏa nổi tiếng là Curiosity và Perseverance.

Dự kiến Promise sẽ hoạt động trong 18 tháng tại khu vực cực nam Mặt Trăng. Robot được trang bị máy khoan, camera và các thiết bị khoa học để nghiên cứu đất đá, đo mức độ bức xạ và tìm kiếm những nguồn tài nguyên có thể phục vụ con người trong tương lai.

Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết việc đưa robot lên Mặt Trăng trước sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về môi trường nơi đây, từ đó chuẩn bị điều kiện an toàn cho các phi hành gia.

Bên cạnh Promise, NASA cũng đang hợp tác với các công ty như Blue Origin và SpaceX để phát triển tàu đổ bộ, hệ thống liên lạc và các thiết bị hỗ trợ hoạt động trên Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, NASA dự kiến đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 thông qua sứ mệnh Artemis IV, đánh dấu lần đầu tiên các phi hành gia đặt chân lên thiên thể này sau hơn 50 năm.

Về lâu dài, NASA muốn xây dựng căn cứ để con người có thể sinh sống và làm việc trên Mặt Trăng, đồng thời sử dụng nơi đây làm bước đệm cho các chuyến thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.

Nhằm chuẩn bị nhân lực cho các sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng trong những năm tới, NASA cùng ngày 7/11 thông báo mở đợt tuyển chọn phi hành gia mới. Đây là khóa phi hành gia thứ 25 của NASA kể từ khi cơ quan này tuyển chọn nhóm phi hành gia đầu tiên vào năm 1959.

NASA công bố thông tin tại một triển lãm hàng không ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ). Sự kiện giới thiệu các kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng cùng những tiến bộ mới trong lĩnh vực hàng không và công nghệ vũ trụ.

Hiện NASA có 32 phi hành gia đang hoạt động. Cơ quan này cần bổ sung nhân lực để triển khai các sứ mệnh đưa con người vượt ra ngoài quỹ đạo thấp của Trái Đất, với phần lớn các chuyến bay có người lái hiện nay hoạt động.

Trong đợt tuyển chọn gần nhất, NASA nhận hơn 8.000 hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ lựa chọn 10 người vào tháng 9/2025.

Theo kế hoạch, NASA tiếp nhận hồ sơ cho đợt tuyển chọn mới đến hết ngày 3/12/2026 và dự kiến công bố danh sách trúng tuyển vào cuối năm 2027. Các ứng viên được lựa chọn sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện vào đầu năm 2028.

Để tham gia tuyển chọn, ứng viên phải có quốc tịch Mỹ, bằng đại học và kinh nghiệm làm việc chuyên môn. Những người trúng tuyển phải trải qua 2 năm huấn luyện bắt buộc, bao gồm các nội dung đòi hỏi cao về kiến thức, thể lực và kỹ năng làm việc trong môi trường không gian. Hoàn thành chương trình huấn luyện không đồng nghĩa với việc được bay vào vũ trụ ngay lập tức.

Các phi hành gia có thể phải chờ thêm nhiều năm trước khi được phân công thực hiện nhiệm vụ.

Đây là khóa phi hành gia thứ 25 của NASA, tiếp nối lịch sử tuyển chọn bắt đầu từ nhóm Mercury Seven gồm 7 phi hành gia đầu tiên vào năm 1959./.

NASA phát triển xe thám hiểm phục vụ căn cứ trên Mặt Trăng Theo NASA, xe tự hành VIPER dự kiến thực hiện sứ mệnh tại phần cực Nam Mặt Trăng vào năm 2027, tập trung khảo sát các miệng hố luôn chìm trong bóng tối để tìm kiếm nước và tài nguyên tiềm năng khác.