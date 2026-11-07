Tuyển chọn tối đa 30 đại biểu dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Nga

Nhằm triển khai chủ trương tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga, ngày 7/11, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét chọn nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026.

Cụ thể, Đại hội các nhà khoa học trẻ lần thứ VI tại Liên bang Nga năm 2026 diễn ra từ ngày 2-4/12/2026 tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Các nhà khoa học trẻ Việt Nam được xét chọn phải có năng lực nghiên cứu và thành tích khoa học nổi bật, từ đó, giới thiệu những thành tựu tiêu biểu của Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường trao đổi học thuật, kết nối với các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu của Liên bang Nga và thúc đẩy hình thành các ý tưởng, chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu chung giữa hai nước.

Hoạt động này cũng giúp tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ Việt Nam tiếp cận những hướng nghiên cứu tiên tiến, tích lũy kinh nghiệm hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu và hội nhập, góp phần phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Về số lượng, dự kiến NAFOSTED xét chọn tối đa 30 nhà khoa học trẻ Việt Nam tham dự Đại hội, trong đó, không quá 5 người thuộc mỗi lĩnh vực ưu tiên. Số lượng được xét chọn thực tế được xác định trên cơ sở chất lượng hồ sơ ứng viên, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực chuyên môn và phù hợp với yêu cầu của chương trình Đại hội.

Thông báo cũng nêu rõ ứng viên đăng ký tham dự Đại hội thuộc một trong 6 lĩnh vực khoa học sau đây: khoa học vật liệu và công nghệ thông tin; sinh thái học, khí hậu và nghiên cứu biển; y học và công nghệ sinh học; khoa học xã hội và nhân văn; công nghệ vũ trụ và vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp; công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử.

Ứng viên đăng ký tham gia xét chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện: là công dân Việt Nam, dưới 35 tuổi tính đến ngày 16/11/2026 (sinh sau ngày 16/11/1991); đang công tác, nghiên cứu hoặc giảng dạy tại viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức có hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, có năng lực chuyên môn và thành tích nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực đăng ký; có kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hoặc đề xuất nghiên cứu có chất lượng, phù hợp để giới thiệu, trình bày và trao đổi học thuật tại Đại hội; có ít nhất 1 bài báo khoa học phù hợp với lĩnh vực đăng ký, đã được công bố trên tạp chí thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus, trong đó ứng viên là tác giả đứng đầu, tác giả liên hệ hoặc có đóng góp chính về mặt khoa học.

Trường hợp các ứng viên có chất lượng công bố tương đương, ưu tiên ứng viên có chỉ số tác động trích dẫn chuẩn hóa theo lĩnh vực (FWCI) của bài báo tiêu biểu cao hơn.

Ngoài ra, ứng viên phải có khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Nga để trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi và thảo luận chuyên môn tại Đại hội; có đủ sức khỏe, năng lực hành vi dân sự và đáp ứng các điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật; được cơ quan, tổ chức nơi công tác xác nhận và đồng ý cử tham dự Đại hội nếu được tuyển chọn.

Trong số các ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia xét chọn, NAFOSTED ưu tiên xem xét các ứng viên đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí: đang chủ trì hoặc tham gia thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án nghiên cứu hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga; có kết quả hợp tác nghiên cứu, công bố khoa học chung hoặc kế hoạch hợp tác nghiên cứu cụ thể với các đối tác của Liên bang Nga; có khả năng sử dụng tiếng Nga để trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi và thảo luận chuyên môn tại Đại hội.

Cùng với đó, ứng viên đã từng học tập, nghiên cứu hoặc có kinh nghiệm hợp tác chuyên môn với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ của Liên bang Nga; có thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật, công trình hoặc sản phẩm nghiên cứu có tính mới, giá trị khoa học hoặc tiềm năng ứng dụng cao; có định hướng hoặc đề xuất hợp tác nghiên cứu cụ thể, phù hợp với thế mạnh khoa học và công nghệ của hai nước và nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận chậm nhất đến 23 giờ 59 phút ngày 16/11/2026 (giờ Việt Nam).

Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký 1 lĩnh vực ưu tiên phù hợp nhất với chuyên môn, định hướng và kết quả nghiên cứu của mình.

Đối với nghiên cứu liên ngành, ứng viên lựa chọn lĩnh vực phù hợp nhất với nội dung và kết quả nghiên cứu dự kiến trình bày tại Đại hội.

Ứng viên có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn thông qua Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đường link: https://stm.mst.gov.vn/dang-ky-ho-so hoặc nộp bản giấy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa chỉ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia: tầng 12, Tòa nhà Cục Đổi mới sáng tạo - số 113 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội./.

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