Tàu thăm dò BepiColombo do Nhật Bản và châu Âu phối hợp phát triển đã đi vào quỹ đạo sao Thủy sau hành trình kéo dài 8 năm trong không gian.

Ngày 22/11, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) xác nhận tàu đã hoàn thành thao tác đưa vào quỹ đạo, mở đầu giai đoạn nghiên cứu chi tiết hành tinh nhỏ nhất và gần Mặt Trời nhất trong Hệ Mặt Trời.

Theo ESA, BepiColombo kích hoạt các động cơ đẩy trong hơn 30 phút để thực hiện thao tác này và hiện bắt đầu phân tích dữ liệu thu thập được.

Được phóng năm 2018, tàu có khối lượng khoảng 4 tấn, đã di chuyển hơn 10 tỷ km và thực hiện các chuyến bay hỗ trợ hấp dẫn qua 9 thiên thể trên hành trình tới sao Thủy.

Dự kiến, ngày 9 và 10/12 tới, hai thiết bị thăm dò của châu Âu và Nhật Bản sẽ tách khỏi nhau để đi vào các quỹ đạo riêng.

Thiết bị của châu Âu sẽ khảo sát bề mặt hành tinh ở độ cao khoảng 480km, trong khi thiết bị của Nhật Bản hoạt động trên quỹ đạo hình elip, có lúc cách sao Thủy tới 11.000 km, nhằm nghiên cứu từ trường.

Sao Thủy là một trong những hành tinh ít được khám phá nhất trong Hệ Mặt Trời, với nhiệt độ bề mặt dao động từ âm 180 độ C đến 450 độ C và thường xuyên chịu bức xạ mạnh từ Mặt Trời.

Giới khoa học kỳ vọng dữ liệu từ BepiColombo sẽ giúp làm sáng tỏ cấu trúc, đặc điểm bề mặt và từ trường của hành tinh, qua đó mở rộng hiểu biết về quá trình hình thành và tiến hóa của Hệ Mặt Trời.

Trước đó, năm 1974, tàu Mariner 10 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) trở thành thiết bị đầu tiên bay qua sao Thủy./.

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