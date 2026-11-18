Các công ty công nghệ sinh học và nhà khoa học tại Mỹ đang chủ động thu hẹp việc công khai dữ liệu nghiên cứu sớm nhằm ngăn chặn nguy cơ bị các đối thủ cạnh tranh thu thập tài sản trí tuệ và chiếm lĩnh thị trường.

Nhiều năm qua, các doanh nghiệp và nhà nghiên cứu trong ngành dược phẩm tại Mỹ thường háo hức công bố các phát minh mới tại hội thảo, trên các bản in trước hoặc qua trang thông tin điện tử. Tuy nhiên, xu hướng này đang thay đổi nhanh chóng khi nhiều đơn vị lựa chọn phương án giữ kín dữ liệu.

Cựu Giám đốc điều hành Christoph Westphal của hãng dược Alnylam Pharmaceuticals tiết lộ doanh nghiệp duy trì quy định không chính thức về việc không tiết lộ các nghiên cứu giai đoạn đầu cũng như không thảo luận về dữ liệu chưa xuất bản.

Nhà sáng lập Alexis Borisy của quỹ Curie.Bio cho rằng các nhà khoa học Mỹ không công bố, trình bày báo cáo tại các hội nghị chuyên ngành xuất phát từ lo ngại các công ty nước ngoài sẽ nắm bắt các phát minh của doanh nghiệp để nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường trước hoặc tạo ra các phiên bản sửa đổi nhẹ làm giảm tính độc quyền. Trong môi trường hiện nay, việc quá cởi mở từ quá sớm đã trở thành hành động vô cùng mạo hiểm đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Ông Borisy giải thích sự cạnh tranh đang buộc các công ty Mỹ phải giữ bí mật khi các tác nhân trí tuệ nhân tạo của đối thủ liên tục theo vết mọi bài thuyết trình và bằng sáng chế. Ngay khi bất kỳ ý tưởng nào xuất hiện công khai, các công ty nước ngoài sẽ lập tức nắm lấy và tiến hành thử nghiệm lâm sàng nhanh hơn nhiều so với chính các nhà phát minh Mỹ.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc John Crowley của tổ chức vận động BIO cũng lưu ý rằng các doanh nghiệp nước ngoài có thể hoàn tất thử nghiệm lâm sàng nhanh gấp 3 lần Mỹ với chi phí chỉ bằng một nửa.

Tổ chức vận động BIO của Mỹ đánh giá hiện có khoảng 30% đến 35% các loại thuốc mới đang được phát triển có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong khi đó, ngành công nghệ sinh học Mỹ đang đối mặt với khó khăn về nguồn vốn đầu tư và thời gian kéo dài từ 10 năm đến 12 năm để đưa một loại thuốc ra thị trường.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí JAMA, tỷ lệ phát triển thuốc giai đoạn đầu của Mỹ đã giảm từ 48% năm 2015 xuống 37% năm 2024, trong khi tỷ lệ này của Trung Quốc tăng từ 8% năm 2015 lên 32% năm 2024.

Giới chuyên gia dự báo Trung Quốc có thể sẽ vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trong tương lai không xa./.

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