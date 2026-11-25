Các nhà thiên văn học do Đức dẫn đầu vừa phát hiện chuẩn tinh (quasar) xa nhất từng được ghi nhận, có niên đại hơn 13,1 tỷ năm, hình thành khi vũ trụ mới khoảng 630 triệu năm tuổi, chưa đầy 5% so với tuổi hiện nay.

Phát hiện này mở ra thêm manh mối về quá trình hình thành và phát triển của những hố đen siêu nặng trong vũ trụ sơ khai.

Chuẩn tinh là vùng lõi cực sáng của một thiên hà, được cung cấp năng lượng bởi một hố đen siêu nặng ở trung tâm. Vật chất như khí và bụi bị hút về phía hố đen tạo thành một đĩa bồi tụ có nhiệt độ rất cao, phát ra năng lượng mạnh đến mức có thể sáng hơn toàn bộ phần còn lại của thiên hà hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần.

Theo nghiên cứu của nhóm nhà khoa học do nhà thiên văn Julien Wolf thuộc Đài thiên văn Nam Âu (ESO) đứng đầu thực hiện, chuẩn tinh mới được đặt biệt danh Dún Aonghasa, theo tên một pháo đài đá cổ ở Ireland. Vật thể này được phát hiện ban đầu nhờ kính viễn vọng không gian Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), sau đó được xác nhận bằng dữ liệu từ các kính viễn vọng Hubble, James Webb và một số đài quan sát khác.

Đáng chú ý, hố đen ở trung tâm chuẩn tinh có khối lượng tương đương khoảng 360 triệu lần Mặt Trời, lớn gấp khoảng 90 lần hố đen siêu nặng ở trung tâm Dải Ngân hà.

Các nhà khoa học cho rằng việc một hố đen đạt kích thước lớn như vậy chỉ 630 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn đặt ra thách thức đối với những hiểu biết hiện nay về quá trình hình thành và phát triển của các hố đen.

Một giả thuyết cho rằng hố đen này hình thành từ sự sụp đổ trực tiếp của một đám mây khí khổng lồ, thay vì phát triển từ tàn dư của một ngôi sao như cơ chế thông thường.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Astronomy & Astrophysics. Các nhà nghiên cứu nhận định kính viễn vọng Euclid có thể tiếp tục phát hiện những chuẩn tinh xa hơn, giúp tìm hiểu sâu hơn về giai đoạn đầu hình thành các thiên hà và cấu trúc vũ trụ./.

Phát hiện chuẩn tinh cổ nhất mở thêm manh mối về vũ trụ thuở sơ khai Kính thiên văn Euclid phát hiện hai chuẩn tinh phát sáng khi vũ trụ mới khoảng 670 triệu năm tuổi, mở ra cơ hội nghiên cứu giai đoạn đầu của vũ trụ và quá trình hình thành các hố đen siêu khối lượng.