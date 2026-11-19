Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo vệ tinh Terra sẽ ngừng thu thập dữ liệu khoa học từ ngày 1/12 tới, đánh dấu bước chuẩn bị kết thúc sứ mệnh quan sát Trái Đất kéo dài 27 năm.

Được phóng vào tháng 12/1999 với thời gian hoạt động dự kiến 6 năm, Terra đã vượt xa tuổi thọ thiết kế hơn 4 lần, cung cấp nhiều dữ liệu có giá trị về biến động sử dụng đất, cháy rừng, sự di chuyển của bụi và khói, thành phần khí quyển và lớp băng bao phủ Trái Đất.

Theo NASA, Terra mang theo 5 thiết bị khoa học phục vụ quan sát Trái Đất. Một số thiết bị đã được tắt để tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh các hệ thống của vệ tinh xuống cấp và quỹ đạo thay đổi.

NASA dự kiến sử dụng lượng nhiên liệu còn lại để hạ thấp quỹ đạo Terra trước khi tắt toàn bộ hệ thống vào tháng 1/2027.

Dữ liệu vệ tinh thu thập trong suốt sứ mệnh sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho công chúng./.

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