Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Chính phủ Đức đang thúc đẩy khôi phục các sứ mệnh vũ trụ quốc gia, hướng tới tăng cường năng lực thám hiểm không gian độc lập của châu Âu. Tuy nhiên, tham vọng đưa con người lên Mặt Trăng vẫn gặp trở ngại lớn do hạn chế về ngân sách.



Theo nghị quyết về ngân sách năm 2027 vừa được Ủy ban Ngân sách Quốc hội Đức thông qua, Chính phủ Liên bang được yêu cầu mở rộng chương trình vũ trụ quốc gia, từ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ sang trực tiếp triển khai các sứ mệnh do Đức chủ trì.

Mục tiêu là nâng cao hiệu quả đầu tư công, củng cố chủ quyền công nghệ và tăng giá trị cho ngành công nghiệp trong nước.



Liên minh cầm quyền dự kiến dành 280 triệu euro (khoảng 306 triệu USD) cho chương trình này trong năm 2027. Tuy nhiên, nguồn kinh phí phải đồng thời bảo đảm các dự án mới và những chương trình hợp tác quốc tế đang triển khai, trong đó có các dự án với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Một đề xuất đáng chú ý là đấu thầu khai thác dữ liệu vệ tinh quan sát nhiệt, phục vụ dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng và hạn hán.



Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Đức kỳ vọng tiến tới một sứ mệnh quốc gia có người lái, với mục tiêu dài hạn là thám hiểm Mặt Trăng. Tuy nhiên, kế hoạch hiện vẫn ở giai đoạn định hướng, chưa xác định cụ thể mục tiêu, phương án kỹ thuật và nguồn vốn.



Hiệp hội Công nghiệp Hàng không và Vũ trụ Đức (BDLI) cho rằng ngân sách 280 triệu euro là chưa đủ, đồng thời đề nghị nâng mức đầu tư lên ít nhất 500 triệu euro mỗi năm và tiến tới 1 tỷ euro trong dài hạn. Trong khi đó, Đức dự kiến đóng góp khoảng 5 tỷ euro cho Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) trong 4 năm tới.



Theo giới chuyên môn, việc thiếu đầu tư cho các chương trình quốc gia không chỉ hạn chế khả năng triển khai sứ mệnh lớn mà còn làm suy yếu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Đức trong các chương trình châu Âu.

ESA áp dụng cơ chế phân bổ hợp đồng công nghiệp tương ứng với mức đóng góp của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, để giành được hợp đồng, doanh nghiệp phải có năng lực kỹ thuật được tích lũy thông qua các chương trình nghiên cứu và sứ mệnh quốc gia.



Trong khi Pháp và Italy đầu tư khoảng 1 tỷ euro mỗi năm cho chương trình vũ trụ quốc gia, Đức nhiều năm qua liên tục cắt giảm nguồn vốn này. Tỷ lệ vốn đóng góp cho ESA quay trở lại Đức thông qua các hợp đồng công nghiệp hiện chỉ đạt khoảng 85%.



Trong bối cảnh châu Âu tìm cách tăng cường tự chủ không gian, các doanh nghiệp Đức vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis của NASA.

Đáng chú ý, module dịch vụ châu Âu dành cho tàu Orion, có sự tham gia chế tạo của nhà máy Airbus tại Bremen, đảm nhiệm các chức năng thiết yếu như cung cấp nguồn lực duy trì hoạt động cho phi hành gia và hệ thống đẩy của tàu.



Phi hành gia Đức Alexander Gerst, người đang được huấn luyện cho khả năng tham gia sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng của NASA dự kiến vào năm 2028, nhận định châu Âu hiện đóng góp những thành phần hạ tầng quan trọng cho chương trình Artemis.

Tuy nhiên, châu lục này vẫn chưa có đầy đủ năng lực độc lập để đưa con người vào không gian, khiến các sứ mệnh Mặt Trăng do châu Âu tự chủ trì còn phụ thuộc vào những quyết định đầu tư lớn.



Giới chức Đức nhấn mạnh tăng cường tự chủ không đồng nghĩa với từ bỏ hợp tác quốc tế. Trong khi đó, ngành công nghiệp nước này kêu gọi Chính phủ sớm xác định sứ mệnh quốc gia cụ thể và xây dựng cơ chế tài trợ dài hạn, tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp lớn, công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia phát triển công nghệ không gian./.

NASA công bố tàu thám hiểm mới chinh phục Mặt Trăng Robot Promise được trang bị máy khoan, camera và các thiết bị khoa học để nghiên cứu đất đá, đo mức độ bức xạ và tìm kiếm những nguồn tài nguyên có thể phục vụ con người trong tương lai.