Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 25/11 công bố mẫu thử nghiệm xe tự hành phục vụ sứ mệnh tìm kiếm nước tại cực Nam Mặt Trăng, dự kiến triển khai trong tài khóa 2028 với sự hợp tác của Ấn Độ.

Dự án nhằm xác định khả năng khai thác nước trên Mặt Trăng để sản xuất nhiên liệu tên lửa, phục vụ các hoạt động thám hiểm không gian dài hạn.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sứ mệnh mang tên LUPEX (Thăm dò vùng cực Mặt Trăng) dự kiến sử dụng tên lửa H3, phóng từ Trung tâm Vũ trụ Tanegashima, tỉnh Kagoshima. Theo phân công, Ấn Độ phát triển thiết bị hạ cánh, trong khi Nhật Bản chế tạo xe tự hành thăm dò.



Trong cuộc thử nghiệm ngày 25/11 tại cơ sở JAXA ở thành phố Chofu, Tokyo, mẫu xe đã di chuyển trên đường chạy mô phỏng địa hình Mặt Trăng. Thiết bị sử dụng bốn chân chuyển động dạng bánh xích, có khả năng vượt chướng ngại vật với tốc độ khoảng 3 cm/giây. Các nhà khoa học đang kiểm tra khả năng leo dốc, di chuyển bằng hai chân và vận hành trong môi trường chân không.



Theo các nhà khoa học, những khu vực nằm trong bóng tối vĩnh viễn tại hai cực Mặt Trăng có khả năng chứa nước gần bề mặt. Sau khi hạ cánh, xe LUPEX sẽ sử dụng thiết bị quan sát để xác định khu vực tiềm năng, sau đó khoan lấy mẫu đất đá nhằm phân tích hàm lượng, chất lượng và sự phân bố của nước.



Ông Takeshi Hoshino, quản lý dự án, cho biết mục tiêu dài hạn là khai thác nước trên Mặt Trăng để sản xuất nhiên liệu tên lửa. Công nghệ này được kỳ vọng giúp cung cấp nhiên liệu ngay trong không gian, hỗ trợ các chuyến bay trở về Trái Đất hoặc tiếp tục hành trình tới Sao Hỏa.



Bên cạnh đó, công nghệ xe tự hành LUPEX còn có thể đóng góp cho dự án phát triển xe thăm dò Mặt Trăng có người lái của Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình Artemis.



Phát biểu ngày 25/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru đánh giá LUPEX là dự án đầy thách thức, có thể mang lại những kiến thức quan trọng phục vụ hoạt động lâu dài trên Mặt Trăng.

Ông khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vũ trụ./.

Đức thúc đẩy sứ mệnh vũ trụ quốc gia, hướng tới tham vọng chinh phục Mặt Trăng Chính phủ Liên bang được yêu cầu mở rộng chương trình vũ trụ quốc gia, từ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ sang trực tiếp triển khai các sứ mệnh do Đức chủ trì.