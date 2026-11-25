Các nhà khoa học Viện Khoa học Weizmann của Israel đã phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích chuyển động cơ thể để dự đoán các chỉ số sức khỏe liên quan đến nhiều hệ cơ quan.

Nghiên cứu mở ra triển vọng sử dụng dáng đi như một nguồn thông tin bổ sung trong đánh giá sức khỏe, song chưa thể áp dụng để chẩn đoán bệnh trong thực tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, công trình do Giáo sư Eran Segal dẫn dắt, với tác giả đứng đầu là Adam Gabet, được công bố trên tạp chí Nature Medicine ngày 6/11.

Các chuyên gia thuộc công ty Newton VR tại Tel Aviv cũng tham gia nghiên cứu và phát triển hệ thống ghi hình phục vụ thử nghiệm.

Nhóm sử dụng dữ liệu của 3.328 người trưởng thành trong Dự án Kiểu hình người, một chương trình theo dõi sức khỏe dài hạn tại Israel. Mỗi người thực hiện 5 bài vận động trước một camera đo chiều sâu, cho phép ghi lại chuyển động khung xương 3 chiều mà không cần gắn thiết bị đánh dấu lên cơ thể. Tổng cộng, nhóm thu thập 17.589 chuỗi chuyển động để huấn luyện mô hình.

Đối chiếu với 3.210 chỉ số sức khỏe, các nhà nghiên cứu phát hiện mối liên hệ có ý nghĩa thống kê với 1.887 chỉ số, tương đương khoảng 59%. Mô hình cũng dự đoán tuổi, chỉ số khối cơ thể và lượng mỡ nội tạng tốt hơn các thước đo dáng đi truyền thống.

Sau khi loại trừ ảnh hưởng của tuổi, chiều cao, chỉ số khối cơ thể và mỡ nội tạng, dữ liệu chuyển động vẫn giúp cải thiện dự đoán các chỉ số thuộc cả 18 hệ cơ quan được khảo sát ở nam giới và 17 hệ ở nữ giới. Kết quả cho thấy dáng đi có thể cung cấp thêm thông tin ngoài những đặc điểm cơ thể cơ bản.

Theo nhóm nghiên cứu, phân tích chuyển động còn cải thiện khả năng dự đoán chỉ số độ cứng gan, vốn được sử dụng để đánh giá xơ hóa gan, cùng một số chỉ số về chuyển hóa, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Chuyển động chân đóng góp nhiều nhất vào dự đoán sức khỏe chuyển hóa và tình trạng suy yếu thể chất, trong khi chuyển động phần thân trên cung cấp thêm thông tin về giấc ngủ và lối sống.

Các tác giả đề xuất tiếp tục nghiên cứu khả năng sử dụng phân tích dáng đi như một chỉ dấu sức khỏe có thể thu thập thuận tiện trên quy mô lớn. Tuy nhiên, những mối liên hệ được phát hiện không chứng minh quan hệ nhân quả.

Trước khi ứng dụng lâm sàng, mô hình cần được kiểm chứng qua các nghiên cứu theo dõi trong tương lai và trên những nhóm dân cư đa dạng hơn./.

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