Tối 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 (VIFOTEC).

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Quỹ VIFOTEC; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Viện sỹ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trải qua hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã khẳng định vững chắc uy tín và vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của giới trí thức nước nhà.

Không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc, Giải thưởng còn là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ - lực lượng đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của dân tộc, luôn đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân tạo nên những bước tiến quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp nối truyền thống đó, Giải thưởng năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự lan tỏa sâu rộng và chất lượng chuyên môn ngày càng cao. Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 (VIFOTEC 2025) có 83 công trình thuộc 6 lĩnh vực tham dự. Ban Tổ chức đã chọn 42 công trình để trao giải, gồm 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba, 13 giải Khuyến khích.

Giải Nhất lĩnh vực Cơ khí Tự động hóa thuộc về Công trình “Nghiên cứu và tích hợp một số hệ thống đặc biệt cho xe chiến đấu bộ binh XCB-01” của tác giả Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tiên và các cộng sự Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự - Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc Phòng).

Công trình của Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, Thạc sĩ. Nguyễn Quang Cầu, Thạc sĩ Trần Văn Tuân và các cộng sự, Công ty CP Gốm Đất Việt (thành phố Quảng Ninh) và công trình của nhóm tác giả KS. Lương Ngọc Anh, CN. Lương Thanh Trang, ThS. Đỗ Thị Thu Hiền và các cộng sự, Công ty TNHH Công nghệ cao Polymer Q&T (Hà Nội) đạt giải thưởng WIPO của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn thông thuộc về Công trình “Nghiên cứu phát triển Platform và chế thử mẫu đầu tự dẫn quang điện tử cho tên lửa đối hạm cận âm” của tác giả Trung tá, Tiến sĩ Trần Tiến Hải và các cộng sự Viện Hàng không vũ trụ Viettel (Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội).

Giải Nhất lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới thuộc về Công trình “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nghiền khô đá phiến sét siêu mịn trong sản xuất gạch Cotto (men) – Granite tiết kiệm năng lượng” của tác giả Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự Công ty Cổ phần gốm Đất Việt.

Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ vật liệu thuộc về Công trình “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu nền polymer đa lớp sử dụng trong ngành in bảo an - Ứng dụng tại nhà máy Công nghệ cao Polymer Q&T” của tác giả Kỹ sư Lương Ngọc Anh và các cộng sự Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ cao Polymer Q & T.

Giải Nhất lĩnh vực Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thuộc về 2 công trình: Công trình “Xây dựng mô hình cơ giới hóa đồng bộ kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa phát thải thấp ở Việt Nam” của Tiến sỹ Lê Văn Tri và các cộng sự (Viện Khoa học Công nghệ sinh học và Môi trường); Công trình “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp lên men bán khô tốc độ nhanh để xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt hữu cơ theo hướng kinh tế tuần hoàn” của tác giả Chủ nhiệm Nguyễn Phúc Thành và các cộng sự Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long.

2 công trình đoạt giải Nhất lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và lĩnh vực Công nghệ vật liệu đã được Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) trao Bằng chứng nhận cho 2 công trình xuất sắc năm 2025.

Từ năm 2001 đến nay, tổ chức này đã tham gia bình chọn và trao hơn 30 giải thưởng WIPO cho các doanh nghiệp, cá nhân có những công trình xuất sắc, áp dụng tốt hệ thống sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Phát động giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, giải thưởng năm 2026 tập trung vào sáu lĩnh vực công nghệ trọng điểm: Cơ khí tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngoài Bằng khen, cúp và tiền thưởng, các tác giả còn được nhận các phần thưởng: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho các tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhất, chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhì, Ba. Ban Tổ chức quyết định khen thưởng 5 đơn vị và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức giải thưởng.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trên toàn quốc đã có các công trình khoa học xuất sắc, đạt hiệu quả cao.

Đặc biệt chất lượng các công trình dự thi ngày càng được nâng cao qua các năm, tạo được tiếng vang lớn trong giới khoa học, trong các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trên cả nước, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện hiện tại của đất nước, đem lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội./.

Giải thưởng VIFOTEC: Khơi nguồn trí tuệ Việt từ thực tiễn, thúc đẩy phát triển bền vững Hai công trình nghiên cứu khoa học đoạt giải Nhất VIFOTEC 2025 giúp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất gạch và giảm phát thải, tăng hiệu quả kinh tế trong canh tác lúa.