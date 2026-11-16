Tên lửa gặp sự cố, 40 vệ tinh Internet của Amazon không thể vào quỹ đạo

Tên lửa Vulcan của liên doanh hàng không vũ trụ United Launch Alliance (ULA) gặp sự cố khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng tại bang Florida (Mỹ) ngày 15/11, khiến toàn bộ 40 vệ tinh Internet của Amazon không thể vào quỹ đạo.

Đây là thất bại đầu tiên phá vỡ thành tích phóng thành công liên tục trong gần 20 năm của ULA.

Theo ULA - liên doanh giữa hai tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu là Boeing và Lockheed Martin, tên lửa Vulcan cất cánh lúc 12h40 ngày 15/11 (giờ địa phương, tức 0h40 ngày 16/11 giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, sự cố bất thường đã xảy ra khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng, khiến tên lửa không thể đưa các vệ tinh của Amazon vào quỹ đạo như dự kiến.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy sự cố xảy ra sau khi tầng thứ hai tách khỏi tầng đẩy thứ nhất, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

Đây là lần phóng thứ 5 của Vulcan kể từ khi ra mắt năm 2024 và là chuyến bay đầu tiên sau 9 tháng gián đoạn do các cuộc điều tra kỹ thuật liên quan đến tên lửa đẩy và động cơ chính BE-4 của Blue Origin.

Sự cố gây trở ngại lớn cho kế hoạch xây dựng mạng lưới Internet vệ tinh Amazon Leo gồm 3.232 vệ tinh của tập đoàn do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập.

Amazon đã đặt mua 38 lượt phóng bằng tên lửa của ULA, trong đó Vulcan dự kiến đảm nhiệm gần một nửa số vệ tinh thế hệ đầu tiên. Đến nay, Amazon mới đưa được khoảng 400 vệ tinh lên quỹ đạo kể từ tháng 4/2025.

Theo tài khoản chính thức của Amazon Leo trên mạng xã hội X, mọi vụ phóng đều tiềm ẩn rủi ro và bày tỏ tin tưởng ULA sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện các kế hoạch dài hạn.

Amazon đang chạy đua với mạng Starlink của SpaceX để triển khai dịch vụ Internet vệ tinh thương mại trong năm 2026./.

Tên lửa mạnh nhất châu Âu đưa vệ tinh Internet của Amazon vào quỹ đạo Tên lửa Ariane 6 đã đưa vệ tinh Internet của Amazon vào quỹ đạo thành công, trong bối cảnh cuộc đua cung cấp kết nối toàn cầu ngày càng gay gắt với SpaceX và các đối thủ khác.