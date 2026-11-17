10 tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 là những gương mặt có thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 diễn ra chiều 17/11/2026 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, 10 tài năng trẻ đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 là những gương mặt có thành tích nổi bật trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Các nhà khoa học trẻ đều có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, được giới chuyên môn đánh giá cao; đạt nhiều huy chương, giải thưởng tại các cuộc thi khoa học công nghệ uy tín trong và ngoài nước.

Năm 2026, Giải thưởng mở rộng phạm vi xét chọn từ 5 lên 10 nhóm lĩnh vực, cập nhật các ngành công nghệ mới và hướng nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược quốc gia. Qua đó, Giải thưởng mở rộng cơ hội tiếp cận với trí thức trẻ, khuyến khích những nghiên cứu có giá trị khoa học và tiềm năng ứng dụng./.