Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra rạng sáng 27/11 tại khu bán quần áo cũ thuộc chợ Pattavikorn, trên đường Nawamin, quận Bueng Kum, thủ đô Bangkok của Thái Lan, khiến nhiều gian hàng và hàng hóa bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy sau hơn 1 giờ chữa cháy. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thông tin về người bị thương hoặc thiệt mạng.

Theo thông tin từ cơ quan cứu hỏa Bangkok, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lúc 5h03 tại khu vực các gian hàng bán quần áo cũ trong chợ. Do hàng hóa dễ bắt lửa, kết hợp với kết cấu các quầy hàng chủ yếu bằng bạt và vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích lớn. Nhiều đơn vị cứu hỏa cùng lực lượng cứu hộ được điều động đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt vào lúc 6h27, sau hơn một giờ triển khai chữa cháy.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Theo đánh giá ban đầu, khu vực kinh doanh quần áo cũ chịu thiệt hại đáng kể do lượng hàng hóa lớn, dễ bắt lửa. Đám cháy không lan sang khu vực phía sau chợ.

Sau khi khống chế được ngọn lửa, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra các điểm còn âm ỉ, sử dụng thiết bị bay không người lái và camera ảnh nhiệt để phát hiện nguy cơ cháy trở lại.

Công tác chữa cháy gặp một số khó khăn do khu chợ có diện tích rộng, nhiều hàng hóa dễ cháy, trong khi việc tiếp cận hiện trường và bảo đảm nguồn nước chữa cháy còn hạn chế. Một số xe chữa cháy phải di chuyển vòng để tiếp nước, do các trụ cấp nước chữa cháy ở vị trí không thuận lợi. Giao thông trên tuyến đường Nawamin, đặc biệt khu vực dẫn vào chợ, cũng bị ảnh hưởng trong quá trình xử lý vụ việc.

Chính quyền quận Bueng Kum đã bố trí điểm tiếp nhận đăng ký hỗ trợ cho các tiểu thương và người bị ảnh hưởng tại một trạm xăng Caltex gần khu chợ; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá thiệt hại và lên kế hoạch thu dọn hiện trường sau khi bảo đảm an toàn.

Trường học Bodindecha cạnh khu chợ cũng thông báo tạm dừng hoạt động trong ngày 27/11 do ảnh hưởng của vụ cháy và tình hình giao thông khu vực.

Nhà chức trách đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thống kê thiệt hại. Chính quyền Bangkok khuyến cáo người dân hạn chế đi qua khu vực đường Nawamin gần chợ Pattavikorn để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng xử lý hậu quả vụ việc./.

Thái Lan: Cháy lớn tại quán rượu ở Bangkok, 27 người thiệt mạng Đoạn video do lực lượng ứng phó khẩn cấp chia sẻ trên internet cho thấy đám cháy bùng phát dữ dội và những cột khói bốc ra từ cửa chính của quán rượu Na Ladprao ở khu vực phía Bắc thủ đô Thái Lan.