Tối 22/11, giới chức Indonesia cho biết vụ cháy nhà máy bánh kẹo PT Fonusa Agung Mulia tại huyện Serang, tỉnh Banten, miền Tây nước này, khiến ít nhất 3 công nhân thiệt mạng và 37 người chưa rõ tung tích.



Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 21/11 (giờ địa phương), thiêu rụi nhà máy 3 tầng chuyên sản xuất bánh kẹo sữa Milkita - thương hiệu của Indonesia có sản phẩm xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia.

Theo Giám đốc điều hành công ty Steven Wijaya, khoảng 300 người có mặt trong khuôn viên nhà máy khi xảy ra hỏa hoạn, trong đó 65 công nhân được cho là làm việc tại khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến chiều 22/11, 24 người đã trở về nhà, 4 người đang được chăm sóc y tế và 37 người chưa rõ tung tích.



Ông Steven Wijaya bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, đồng thời cho biết công ty đã thiết lập đường dây nóng để thân nhân tìm kiếm thông tin về người mất tích và duy trì liên lạc với các gia đình bị ảnh hưởng.



Cảnh sát cho biết tình trạng thi thể các nạn nhân khiến việc nhận dạng bằng mắt thường không thể thực hiện. Cơ quan chức năng đang đề nghị thân nhân cung cấp mẫu ADN và thông tin cần thiết để xác định danh tính. Quá trình nhận dạng dự kiến kéo dài từ 2-3 tuần.



Công tác chữa cháy và cứu hộ gặp nhiều khó khăn do một số phần công trình đã sụp đổ. Khoảng 15 xe cứu hỏa được huy động, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục làm mát các khu vực bị ảnh hưởng và xử lý những điểm cháy âm ỉ.

Giới chức địa phương cảnh báo vật liệu sản xuất tại nhà máy có thể khiến đám cháy bùng phát trở lại nếu chưa được làm mát hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Một số người sống sót cho biết ngọn lửa có thể bắt nguồn từ thiết bị làm mát ở tầng 3./.

Indonesia: Cháy nhà máy bánh kẹo, 40 người mất tích Hình ảnh truyền hình ghi lại trong đêm cho thấy lửa bao trùm một phần nhà máy, trong khi một số đoạn mái nhà đã bị sập, đến ngày 22/11, nhiều khu vực bên trong cơ sở này vẫn còn cháy.