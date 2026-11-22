Rạng sáng 22/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng đã thiêu rụi căn nhà cùng quán tạp hóa của một hộ dân.

Rất may, cả 6 người trong gia đình, trong đó có một trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, đã được lực lượng chức năng và người dân kịp thời cứu thoát.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo UBND xã Cát Tiên cho biết, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện khói, lửa bốc lên từ nhà bà P.T.K.H trên đường Phạm Văn Đồng, thôn 4 nên lập tức hô hoán, báo động cho những người xung quanh.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm căn nhà và khu vực kinh doanh tạp hóa của gia đình. Người dân trong khu vực tìm cách hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cát Tiên, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cả 6 thành viên trong gia đình bà H đang ngủ bên trong căn nhà.

Trước tình thế nguy cấp, lực lượng chức năng phối hợp với người dân phá cửa phía sau, tiếp cận bên trong và đưa toàn bộ 6 người ra ngoài an toàn.

Cùng với công tác cứu người, các lực lượng triển khai phương án khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang những nhà dân lân cận.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, căn nhà, quán tạp hóa cùng nhiều tài sản, vật dụng bên trong đã bị thiêu rụi.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn. Các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn./.

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