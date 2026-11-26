Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 26/11, Bộ Kinh tế Malaysia cho biết các nước Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines cam kết tăng cường hợp tác tiểu vùng, nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán liên quan đến giao thông xuyên biên giới tại khu vực tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGA).

Trong tuyên bố chung ngày 25/11 nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng BIMP-EAGA lần thứ 29 tại Bandar Seri Begawan (Brunei), bộ trưởng Kinh tế các nước Brunei, Indonesia, Malaysia và Philippines cũng thúc đẩy thảo luận sâu hơn về đề xuất thiết lập dịch vụ hàng không giữa Tawau (Malaysia) và Tarakan (Indonesia), đồng thời tiếp tục hợp tác trong các dự án kết nối lưới điện giữa Brunei-Sarawak/Malaysia cũng như giữa 2 bang của Malaysia là Sarawak và Sabah.

Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Akmal Nasrullah đã thúc đẩy triển khai nhanh các dự án xuyên biên giới ở đảo Boneo, cho rằng sự thành công của hợp tác BIMP-EAGA phụ thuộc vào tốc độ và hiệu quả thực hiện các dự án; khả năng kết nối xuyên biên giới được cải thiện sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực thương mại và du lịch.

Tính đến tháng 4/2026, danh mục các Dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của BIMP-EAGA bao gồm 265 dự án với tổng trị giá 174,6 tỷ USD, tăng đáng kể so với 57 dự án trị giá 21,4 tỷ USD vào năm 2017.

Các Bộ trưởng BIMP-EAGA đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giám sát và phối hợp giữa các cơ quan hữu quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như các sáng kiến thương mại xuyên biên giới.

Các bộ trưởng khẳng định mục tiêu tăng cường đóng góp của BIMP-EAGA vào ít nhất 12% nền kinh tế ASEAN, tương đương với sản lượng kinh tế hàng năm là 720 tỷ USD, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc giảm nghèo và bất bình đẳng, cũng như việc tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên toàn khu vực.

Về thương mại, các bộ trưởng khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) vào chương trình Doanh nghiệp ưu tiên (AEO) và hoan nghênh sự hợp tác trong đề xuất “Sáng kiến kiểm dịch Một Borneo.”

Hội nghị trên cũng ghi nhận việc ra mắt “Cẩm nang thương mại Halal BIMP-EAGA” tại Malaysia - một tài liệu hướng tới mục tiêu hỗ trợ hợp tác trong chuỗi cung ứng sản phẩm Halal và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các MSME.

Các biện pháp này hỗ trợ việc thực hiện Tầm nhìn BIMP-EAGA 2035, vốn đã được các nhà lãnh đạo thông qua tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt BIMP-EAGA ở Cebu (Philippines) vào tháng 5/2016.

BIMP-EAGA là sáng kiến hợp tác kinh tế tiểu vùng được thành lập vào tháng 3/1994, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội tại các khu vực xa xôi, kém phát triển của 4 quốc gia thành viên, từ đó thu hẹp khoảng cách phát triển trong nội bộ từng nước cũng như trong toàn khối ASEAN.

Ngoại trừ Brunei tham gia với tư cách toàn bộ quốc gia, 3 nước còn lại chỉ đưa các tỉnh/bang thuộc khu vực phía Đông hoặc vùng biên viễn vào cơ chế hợp tác này.

Cụ thể, Indonesia có các tỉnh thuộc các đảo Kalimantan, Sulawesi, Maluku và Papua. Malaysia có các bang Sabah, Sarawak và Lãnh thổ liên bang Labuan. Philippines có đảo Mindanao và tỉnh Palawan./.

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