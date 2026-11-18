Nếu ASEAN tiếp tục cải cách và hội nhập sâu hơn, quy mô nền kinh tế của khối có thể tăng hơn gấp đôi trong những năm tới, qua đó giúp khu vực vững vàng hơn trước những biến động. Đây là nhận định ngày 18/11 của ông Lawrence Wong, Thủ tướng Singapore - quốc gia đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, phát biểu với báo giới sau khi kết thúc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Manila, Philippines, Thủ tướng Lawrence Wong cho biết nền kinh tế ASEAN hiện có quy mô đáng kể, đạt 4.500 tỷ USD, và có thể đạt 10.000 tỷ USD vào đầu thập niên 2040. Ông nhận định hội nhập kinh tế sâu hơn và mở rộng mạng lưới đối tác cũng sẽ giúp ASEAN tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân trong khu vực.



Đánh giá về vai trò của Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cho rằng Philippines đã dẫn dắt khối vượt qua một năm khó khăn và đạt được những kết quả tích cực, như việc hoàn tất Hiệp định khung về kinh tế số ASEAN (DEFA).

Sau khi tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Singapore sẽ tiếp nối những nỗ lực này để thúc đẩy hội nhập sâu hơn, đồng thời đẩy mạnh hợp tác nhằm tăng khả năng ứng phó với những gián đoạn về năng lượng và giải quyết tận gốc ô nhiễm khói mù xuyên biên giới.



Khi được hỏi Singapore sẽ dẫn dắt ASEAN như thế nào trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, Thủ tướng Lawrence Wong cho rằng cạnh tranh giữa các nước lớn là một thực tế và diễn biến tình hình bên ngoài nằm ngoài tầm kiểm soát của khu vực.

Tuy nhiên, thông qua việc mở rộng quan hệ với các đối tác như Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), bên cạnh Mỹ và Trung Quốc, ASEAN sẽ có thêm dư địa hành động và duy trì quyền tự chủ chiến lược.

ASEAN có thể hợp tác với các cường quốc khác và tự định hình tương lai của mình. Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc chỉ là một trong những yếu tố chi phối các quyết định của khu vực.



Đánh giá về hợp tác cùng các nước lớn, với Mỹ, Thủ tướng Singapore cho biết ASEAN đánh giá cao việc Tổng thống Donald Trump coi trọng cam kết của Mỹ đối với Đông Nam Á, khi năm thứ hai liên tiếp Tổng thống Mỹ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Các nước trong khu vực mong muốn Mỹ tiếp tục gắn bó với Đông Nam Á và coi trọng sự hiện diện của Mỹ tại khu vực này. Điều đó có lợi cho châu Á và Đông Nam Á. Với Trung Quốc, Singapore hoan nghênh đề xuất của Bắc Kinh chọn năm 2027 là Năm Hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Trung Quốc và ASEAN.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này, Thủ tướng Singapore cho biết hai bên sẽ trao đổi về dự án cụ thể trong những lĩnh vực như phương tiện tự hành, ứng dụng AI trong công nghiệp và sản xuất tiên tiến, đồng thời xem xét những mối quan ngại chính đáng về an ninh mạng và quyền riêng tư đối với dữ liệu.



Khi được hỏi về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), công việc mà Singapore sẽ tiếp nhận để hoàn tất, Thủ tướng Lawrence Wong ghi nhận những tiến triển đáng kể trong thời gian Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN với khoảng 80% tiến trình đàm phán đã hoàn thành.

Ông cũng nhận định khoảng 20% còn lại thường là phần khó nhất. Theo nhà lãnh đạo Chính phủ Singapore, điều nước này quan tâm là bảo đảm bộ quy tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.



Thủ tướng Lawrence Wong nhận định một năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN chỉ đủ để thực hiện một phần công việc, vì vậy điều quan trọng là bảo đảm chương trình nghị sự được tiếp nối qua các nhiệm kỳ. Vai trò Chủ tịch ASEAN còn đòi hỏi phải dẫn dắt khối, bảo đảm chương trình nghị sự tiếp tục được thúc đẩy để ASEAN gắn kết hơn, mạnh hơn và đoàn kết hơn.

Đó là điều Singapore sẽ nỗ lực thực hiện trong năm 2027, trước khi bàn giao vai trò Chủ tịch cho Thái Lan để tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự của khối./.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49: Thúc đẩy chuyển cam kết thành hành động cụ thể Tổng Thư ký ASEAN cho biết các nhà lãnh đạo đã thông qua và ghi nhận tổng cộng 117 văn kiện, trong đó có 85 văn kiện tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và 32 văn kiện tại các hội nghị liên quan.