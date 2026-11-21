Chính phủ Campuchia vừa thông qua hai dự thảo luật nhằm tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới thông qua số hóa và tăng cường hợp tác kinh tế giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc.

Hai dự thảo luật đã được thông qua trong phiên họp nội các do Thủ tướng Hun Manet chủ trì ngày 20/11. Dự thảo luật thứ nhất là Dự thảo Luật về việc phê chuẩn Hiệp định khung về tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới không giấy tờ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Văn kiện này bao gồm 25 điều, hướng tới việc thiết lập một khuôn khổ hỗ trợ nhằm thúc đẩy triển khai các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới thông qua việc trao đổi dữ liệu và chứng từ thương mại dưới dạng điện tử.

Khuôn khổ này được xây dựng nhằm giải quyết các thách thức hiện hữu trong thương mại xuyên biên giới bằng cách khuyến khích sử dụng thông tin và tài liệu điện tử, từ đó giúp đơn giản hóa các thủ tục thương mại, nâng cao hiệu quả và tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới diễn ra thuận lợi hơn giữa các quốc gia tham gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Dự thảo luật thứ hai là Dự thảo Luật về việc phê chuẩn Nghị định thư nâng cấp Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN-Trung Quốc cùng một số thỏa thuận khác nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc.

Nghị định thư này nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc. Văn kiện cũng được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng các cơ hội kinh tế, tạo môi trường thuận lợi hơn cho thương mại và đầu tư, cũng như thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn hơn.

Việc thông qua hai dự thảo luật phản ánh những nỗ lực của Campuchia trong việc tăng cường hội nhập kinh tế khu vực, thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác kinh tế với các đối tác trong khu vực. Cả hai sáng kiến này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các quy trình thương mại trở nên hiệu quả hơn, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng các cơ hội kinh tế cho Campuchia cũng như toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

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