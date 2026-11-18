Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18/11, tại trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Indonesia, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đã chủ trì buổi thông tin về kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 15-17/11.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho biết các nhà lãnh đạo đã thông qua và ghi nhận tổng cộng 117 văn kiện, trong đó có 85 văn kiện tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và 32 văn kiện tại các hội nghị liên quan. Theo ông, yêu cầu trọng tâm là chuyển các cam kết, thỏa thuận thành hành động cụ thể, có thể đánh giá kết quả và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Năm 2026 là năm đầu tiên ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn và các thách thức an ninh gia tăng, lãnh đạo các nước nhấn mạnh đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường phối hợp giữa ba trụ cột cộng đồng. Những ưu tiên được đề cập gồm chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Về hợp tác kinh tế, Tổng Thư ký Kao Kim Hourn nhấn mạnh việc thúc đẩy phê chuẩn và thực hiện Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, phát triển Lưới điện ASEAN và bảo vệ cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển phục vụ kết nối số. Các đối tác cũng bày tỏ ủng hộ những ưu tiên hội nhập của khu vực. ASEAN tiếp tục thúc đẩy nâng cấp các hiệp định thương mại tự do và kỳ vọng hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do với Canada trong năm 2027.

Đề cập vấn đề Biển Đông, ông Kao Kim Hourn cho biết các nhà lãnh đạo ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trả lời câu hỏi của báo giới, Tổng Thư ký ASEAN cho biết đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc đã hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Hai bên kỳ vọng kết thúc đàm phán trong năm 2027, khi Singapore đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN.

Tuy nhiên, ông lưu ý những vấn đề còn lại thường khó giải quyết nhất, đòi hỏi các bên tiếp tục thu hẹp khác biệt và đẩy mạnh thương lượng. ASEAN hướng tới một COC thực chất, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Liên quan đến tình hình Myanmar, ASEAN tiếp tục lấy Đồng thuận 5 điểm làm cơ sở giải quyết khủng hoảng, ưu tiên giảm bạo lực, hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại toàn diện. Theo Tổng Thư ký ASEAN, khối có thể xem xét từng bước khôi phục đầy đủ sự tham gia của đại diện chính trị Myanmar, tùy thuộc vào những tiến bộ cụ thể và bền vững trong thực hiện Đồng thuận 5 điểm.

Tại các hội nghị với đối tác, lãnh đạo các nước cũng nhấn mạnh hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng, phát triển kinh tế số và ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có lừa đảo trực tuyến.

Hướng tới năm 2027, khi ASEAN kỷ niệm 60 năm thành lập và Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, ông Kao Kim Hourn khẳng định khối sẽ tiếp tục củng cố đoàn kết, nâng cao khả năng tự cường, thúc đẩy hội nhập sâu rộng và mở rộng quan hệ đối tác, bảo đảm hợp tác khu vực mang lại lợi ích thiết thực cho người dân./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49 Tại các Hội nghị, Thủ tướng đều nêu những đề xuất trọng điểm, chiến lược để cùng định hướng, nghiên cứu, phối hợp thực hiện, vì tương lai của ASEAN, các đối tác, người dân khu vực và toàn cầu.